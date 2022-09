Israël: cérémonie de remise des certificats d'appréciation au Shin Bet

Des certificats d'appréciation ont été décernés à 7 opérations pionnières

Le Premier ministre israélien Yaïr Lapid et le chef du Shin Bet Ronan Bar ont assisté à une cérémonie officielle jeudi de remise de certificats d'appréciation au Shin Bet.

Une marque d'appréciation du Premier ministre et du chef du Shin Bet est décernée à une opération ou à un projet du domaine opérationnel du renseignement dans lequel l'excellence, l'innovation, le professionnalisme, la créativité exceptionnelle, la planification, et l'exécution professionnelle se sont manifestés.

Des certificats d'appréciation ont été décernés à 7 opérations pionnières, aux femmes et aux hommes qui ont pris part au leadership, ainsi qu'aux représentants des agences de sécurité travaillant en coopération avec le Shin Bet.

Les opérations sélectionnées sont des opérations classifiées de renseignement ou de technologie menées au cours de l'année écoulée par le Shin Bet dans des domaines qui ont abouti à des percées en matière de renseignement et ont apporté une contribution significative à la sécurité de l'État, notamment la lutte contre le terrorisme, le contre-espionnage, le développement d'outils et la supériorité technologique.

Parmi les opérations qui ont reçu un prix figurent une opération de mise à nu d'une infrastructure militaire du Hamas à grande échelle en Cisjordanie et le déjouement d'un plan visant à mener des attaques en Cisjordanie et à Jérusalem.

"Le Shin Bet a déjoué des centaines d'attaques depuis le début de l'année. Des attaques par balles, explosifs, des suicides et des enlèvements. Vous ne travaillez pas contre une réalité statique, mais contre une réalité changeante. Ce qui est devant nous, c'est une série d'arènes très différentes les unes des autres, et une série de défis très différents les uns des autres", a déclaré Yaïr Lapid.

"Je vous admire. Votre intellect, vos valeurs et votre culture organisationnelle. Je ne suis pas le seul à vous admirer. Des organisations de renseignement du monde entier viennent ici régulièrement pour apprendre du Shin Bet israélien pour combattre le terrorisme", a-t-il poursuivi.

Ronen Bar, le chef du Shin Bet a déclaré que "derrière les opérations et les projets, il y a la planification, la technologie et les processus, mais surtout d'excellentes personnes, déterminées et pleines d'idées, et ce sont elles qui sont appréciées avant tout".