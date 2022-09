Israël: des villes du sud du pays privées d'eau potable pour la deuxième journée consécutive

"Si c'était à Tel-Aviv, ils auraient résolu le problème en une heure"

Les habitants du sud d'Israël ont déclaré jeudi qu'ils étaient privés d'eau potable pour la deuxième journée consécutive, après que des problèmes ont été découverts lors de l'installation d'une nouvelle canalisation un jour plus tôt.

Les habitants de Sderot, Netivot et d'un certain nombre de petites localités situées près de la frontière de Gaza, ont été informés par le ministère de la Santé mercredi en fin de journée, qu'ils devaient laisser couler leur robinet jusqu'à ce que l'eau soit claire et faire bouillir l'eau avant de la consommer.

Cette mesure a été prise plusieurs heures après que la compagnie des eaux Mekorot a signalé que l'installation d'une nouvelle conduite d'eau avait rencontré des problèmes.

Mekorot avait alors assuré qu'elle travaillerait toute la nuit pour régler les problèmes de débit. Cependant, jeudi en début de soirée, les résidents des communautés étaient toujours privés d'eau potable, sauf à Netivot, où le ministère de la Santé a annoncé que les échantillons étaient propres.

Les habitants de Netivot peuvent désormais utiliser l'eau "pour n'importe quel usage", avait déclaré le ministère.

Selon le site d'information Walla, les habitants du quartier sont donc contraints d'acheter des packs d'eau minérale, tandis que certains racontent sur Facebook que leurs enfants souffrent de maux d'estomac et de diarrhée.

"Il n'y a pas eu d'avertissement", a déploré Shani Mazuz, un résident de la région, cité par le site d'information.

Un habitant de Kfar Maimon, un moshav de la région, a qualifié la situation d'"intolérable".

"Si c'était à Tel-Aviv, ils auraient réparé en une heure", a lancé un résident à Channel 12 news.

Le ministère de la Santé a précisé que les prélèvements d'eau se poursuivaient dans d'autres localités, et que les résultats seraient communiqués dès qu'ils seraient connus.