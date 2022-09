"Le Meretz ne rejoindra jamais une coalition dirigée par Netanyahou" (Zehava Gal-On sur i24NEWS)

"La solution à deux Etats reste à mes yeux la seule possible", a affirmé Zehava Gal-On

La dirigeante du parti Meretz Zehava Gal-On était l'invitée d'i24NEWS ce jeudi.

Interrogée sur l'éventualité d'une fusion entre son parti et le parti travailliste à la demande de Yaïr Lapid, Zehava Gal-On s'est déclarée en faveur d'une telle union si cela permettait de favoriser le bloc anti-Netanyahou.

"Si je vois qu'il y a une possibilité pour que Benyamin Netanyahou revienne au pouvoir, je donnerai la priorité au renforcement du bloc d'opposition en acceptant une alliance avec le parti travailliste", a-t-elle indiqué.

Elle a par ailleurs exclu toute possibilité que le Meretz - crédité de 5 à 7 sièges dans les derniers sondages - puisse rejoindre une coalition dirigée par Benyamin Netanyahou.

A la question de savoir si le parti Meretz dirigé par Zehava Gal-On se voulait toujours un parti sioniste, celle-ci a affirmé ne pas avoir modifié ses positions, à savoir que l'Etat d'Israël est l'Etat du peuple juif et de tous ses citoyens, y compris ceux qui sont arabes et donc non-juifs. "Je suis sioniste à l'instar de tous les précédents dirigeants du parti, et l'idéologie sioniste est au cœur de Meretz", a-t-elle assuré.

Croit-elle toujours dans la solution à deux Etats, alors même que d'anciens dirigeants du Meretz s'en sont détournés au profit d'un Etat binational ? "Même si la réalité du terrain nous montre qu'elle est, pour l'heure, difficilement applicable, la solution à deux Etats reste à mes yeux la seule possible". Quant à l'option d'un Etat binational, Zehava Gal-On la juge "absurde".

"Peut-on imaginer qu'Israéliens et Palestiniens parviennent à vivre côte à côte au sein d'un même Etat, alors que tant de sang a coulé entre eux ? C'est inimaginable", a-t-elle affirmé.

"C'est pourquoi même si Mahmoud Abbas est un dirigeant affaibli, il nous faut trouver un accord avec lui. Sinon nous allons nous retrouver dans la situation de Gaza, entourés du Hamas et du Jihad islamique", a-t-elle prévenu.

Zehava Gal-On a enfin confirmé que si son parti rejoignait le prochain gouvernement, il proposerait une loi visant à interrompre le financement des centres d'étude talmudique qui préparent à l'armée dans les implantations de Cisjordanie, comme à Elie.

"De tels centres d'étude dirigés par des rabbins qui incitent au racisme, à l'homophobie et qui méprisent les femmes ne doivent pas être subventionnés par l'Etat", a-t-elle martelé.