Israël: plus de 20.000 personnes assistent aux selihot à Jérusalem

C'est la première fois depuis 2019 que les selihot ont lieu sans restrictions spéciales

Plus de 20.000 personnes ont assisté aux premières selihot de l'année au Kotel à Jérusalem jeudi soir, selon la Western Wall Heritage Foundation. Les selihot sont prononcées avant les fêtes juives de début d'année qui débuteront le 25 septembre. Il s'agit de pièces liturgiques juives implorant la clémence divine pour les fautes commises par les enfants d’Israël.

La fondation a appelé la population à se rendre aux selihot plus tôt dans le mois afin de répartir les foules et de protéger la santé et la sécurité des visiteurs du Mur Occidental.

C'est la première fois depuis 2019 que les selihot ont lieu sans restrictions spéciales liées à la pandémie de coronavirus.

"Il y avait une très bonne ambiance, avec deux officiants qui dirigeaient la prière. Il y avait énormément de monde, de touristes venus des quatre coins de la planète, c'était très émouvant. Tout le monde chantait en cœur, c'était très très beau. Ca faisait chaud au cœur de voir tout le peuple d'Israël chanter ensemble. Puis à la fin le shoffar a été sonné", a déclaré Rebecca, habitante de Tel-Aviv à i24NEWS, qui s'est rendue à Jérusalem pour les selihot.

La semaine dernière, les pierres du mur occidental ont été inspectées avant les prières des selihot et les prochains jours saints.

La Western Wall Heritage Foundation inspecte les pierres du mur deux fois par an : une fois avant la Pâque juive (Pessah) et une fois avant le nouvel an juif (Roch Hachana).

L'équipe d'inspection a vérifié la stabilité et le niveau d'entretien de chaque pierre et a été supervisée par le rabbin du mur occidental, le rabbin Shmuel Rabinowitz, en collaboration avec l'Autorité des antiquités d'Israël.