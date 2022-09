Matan Bello, la star de "Ninja Israel" a eu une crise cardiaque pendant sa lune de miel aux USA

Sa famille appelle à prier pour sa guérison

Matan Bello, star de l'émission télévisée "Ninja Israel", a eu une crise cardiaque cette semaine à seulement 35 ans aux États-Unis et va subir une opération du coeur. Sa famille a demandé sur les réseaux sociaux de prier pour sa guérison.

"Chers amis, lundi, Matan a eu une crise cardiaque", a informé sa famille via son compte Instagram. "Il est actuellement hospitalisé dans un hôpital de New York entouré des membres de sa famille et de ses amis proches. La guérison n'est en effet pas facile, mais il n'y a rien de tel que Matan pour surmonter toutes les difficultés et franchir tous les obstacles. Les médecins qui s'occupent de lui sont parmi les meilleurs au monde et nous ne doutons pas que l'esprit combatif qui a toujours caractérisé Matan lui servira afin que cette fois aussi, comme toujours, il finisse victorieux."

Matan, qui est considéré comme l'un des concurrents les plus en vue de l'émission "Ninja Israel" et a obtenu une place en finale deux années de suite, s'est rendu aux États-Unis pour sa lune de miel avec sa femme, et c'est pendant ce moment-là que la tragédie s'est produite.

"Nous demandons à tous les proches de Matan de prier. Espérons le meilleur et envoyons des énergies positives. Il a un grand cœur et ce cœur va gagner," a déclaré sa famille.

"Ninja Israel" qui a été créée pour la première fois en 2018, est basée sur l'émission de télé-réalité sportive Sasuke de Tokyo Broadcasting System Television, créée en 1997. Les candidats doivent réaliser toute sorte de performances sportives pour remporter la victoire.