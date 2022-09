Le géant israélien Shufersal ouvre son premier "supermarché autonome" sans caisse à Tel-Aviv

Les paiements seront entièrement numérisés

La plus grande chaîne de supermarchés d'Israël, Shufersal, a annoncé jeudi l'ouverture du premier "magasin autonome" du pays, où les clients n'auront pas à faire la queue à la caisse ni à scanner leurs produits aux machines.

Les paiements seront réglés entièrement de manière numérique, afin de rendre les achats plus rapides pour les clients.

La technologie utilisée dans le magasin de Shufersal est développée par la start-up israélienne Trigo, qui a également mis au point cette technologie dans la succursale londonienne de High Holborn du détaillant britannique Tesco.

Trigo travaille aussi avec les enseignes allemandes REWE, Aldi NORD, Netto et Wakefern Food Corp. aux États-Unis, a indiqué la société dans un communiqué conjoint avec Shufersal.

Elle utilise une technologie alimentée par l'intelligence artificielle pour transformer les supermarchés en magasins numériques totalement indépendants. Elle utilise également des algorithmes pour les caméras installées au plafond, qui enregistrent automatiquement les mouvements des acheteurs et leurs choix de produits.

"Shufersal travaille constamment à l'amélioration de l'expérience d'achat en utilisant des technologies avancées qui sont parmi les plus importantes au monde", a déclaré Shay Vardi, directeur de la technologie du groupe Shufersal. "Le partenariat stratégique avec Trigo permettra à nos clients de bénéficier de la prochaine génération d'expérience de shopping autonome pour la première fois en Israël."

Amazon a fait ses débuts avec son premier supermarché utilisant cette technologie il y a plusieurs années dans la ville américaine de Seattle.

Le magasin est connu sous le nom d'Amazon Go, et lorsqu'il a ouvert, les clients ont noté que le système automatisé "permet de dépenser facilement plus d'argent que vous ne le feriez en sortant votre carte et en voyant le montant total à la caisse", rapporte The Guardian.