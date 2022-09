Israël: H&M lance son site de vente en ligne

Les prix sont plus chers et les choix plus restreints que sur les sites à l'étranger

La célèbre chaîne de vêtements H&M a lancé son site Web tant attendu mardi en Israël, pour le plus grand bonheur des clients. Toutefois, les prix sont plus chers et la sélection plus restreinte que sur les sites à l'étranger. Par exemple, une robe chemise oversize coûte 100 shekels en Israël, tandis qu'à Londres elle sera vendue 70 shekels, en France 68 shekels et en Turquie 60 shekels. Des bottes, vendues 300 shekels en Israël, valent 157 shekels sur le site de Londres, 165 shekels en Turquie et 171 shekels en France (50 euros). Dans le même temps, dans la section robes du site israélien sont proposés 146 articles, tandis que sur le site britannique on en compte 645, en Turquie 570, et en France pas moins de 1682. Dans le domaine des chaussures pour femmes, la sélection en Israël est aussi plus restreinte, avec seulement 49 articles, contre 140 articles en Turquie et jusqu'à 423 articles en France. Sur le site, sont proposés les vêtements pour enfants et bébés, un onglet "maison" et un onglet "homme" mais les différences de prix et de choix subsistent par rapport aux autres pays. Dans la catégorie "homme", seuls 658 articles sont proposés, alors qu'aux USA on en compte 2135, en Turquie 1221, et en France 2613. La livraison en Israël coûtera 30 shekels pour les achats de moins de 200 shekels, et sera gratuite pour les commandes supérieures à 200 shekels.