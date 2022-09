Israël : des armes volées dans un musée dédié au mouvement de résistance de la Haganah

Aucune des 20 armes subtilisées n'est capable de tirer à balles réelles

Des voleurs se sont introduits dans une cache d'armes secrète historique transformée en exposition dans le centre d'Israël, volant un certain nombre de vieilles armes à feu dans la nuit de vendredi, ont annoncé la police et les autorités locales.

Aucune des 20 armes subtilisées dans l'exposition de la Haganah au kibboutz Mishmar HaSharon n'est capable de tirer à balles réelles.

La police a déclaré samedi que des policiers avaient examiné les lieux et ouvert une enquête.

"Nous considérons comme très grave le cambriolage de la cache secrète de la Haganah, qui est un site patrimonial contenant des objets historiques de grande importance", a déclaré le Conseil régional de la vallée de Hefer dans un communiqué.

"Nous sommes sûrs que tous les efforts seront déployés par la police pour retrouver les armes et traduire les cambrioleurs en justice", a ajouté l'autorité locale.

La cache a été mise en place en 1940 par la Haganah, plus grande organisation militaire clandestine juive de la Palestine mandataire, sous une grange du kibboutz. Selon le conseil régional, les autorités britanniques avaient fouillé la localité en 1946 mais n'avaient pas trouvé la cache.

Il y a plusieurs années, l'entrée de la cache a été rénovée et transformée en musée avec visites guidées.

En février, six voleurs avaient fait irruption dans un musée dédié à la Brigade Golani et avaient dérobé plusieurs armes déclassées , avant d'être arrêtés quelques heures plus tard.