Israël : Isaac Herzog signe le livre de condoléances de la reine Elizabeth II

"Elle était une icône de stabilité et un phare de moralité au service de son peuple"

Le président israélien Isaac Herzog et son épouse Michal ont signé le livre de condoléances de la reine Elizabeth II samedi soir à la résidence de l'ambassadeur britannique en Israël, Neil Wigan.

"Au nom de l'État et du peuple d'Israël, j'exprime mes plus sincères condoléances à l'occasion du décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II, dont le règne a été capital et historique", a écrit Isaac Herzog.

"Elle était une icône de stabilité et un phare de moralité au service de son peuple. Que Dieu bénisse le roi Charles III et qu'il règne en paix", a-t-il poursuivi, censurant le mot "Dieu", comme il est de coutume dans la tradition juive. "Par la justice, le roi établit le pays (Proverbes 29:4)", a conclu le chef d'Etat en citant le Livre des Proverbes.

"Au nom du peuple d'Israël et de l'État d'Israël, je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances au peuple britannique et à tous les sujets de la reine Elizabeth II", a ensuite déclaré le président israélien.

"Nous souhaitons le succès au roi Charles III, et comme il est dit dans la Bible, le roi règne par la justice et établit le pays. Puisse-t-il avoir un règne paisible et couronné de réussite", a-t-il ajouté.

La reine Elizabeth II est décédée jeudi, à l'âge de 96 ans, après 70 ans de règne. Ses funérailles auraient lieu le lundi 19 septembre .