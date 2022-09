Israël: une femme refuse d'accepter le get et se retrouve incarcérée

Dimanche matin, les policiers sont venus pour procéder à l’arrestation et à l’incarcération de la femme

Pour la première fois en Israël, une femme qui a refusé de recevoir son get, le document légal au moyen duquel un homme divorce de sa femme selon la loi juive, a été condamnée à la prison.

Le couple qui s’est marié en 2000 a eu deux filles. En 2018, le mari a entamé des démarches pour obtenir le divorce.

Dans le cas où le mari refuse de donner le get à sa femme ou si dans des cas plus rares, la femme le refuse, les ex-époux ne peuvent se remarier religieusement. Ce moyen de pression est souvent exercé sur les femmes pour les empêcher de refaire leur vie et peut donner lieu à de nombreux drames humains puisque parfois, même condamnés très lourdement, les hommes refusent de "rendre leur liberté à leur femme.

Les femmes, elles, l'utilisent beaucoup plus rarement. Or, d’après le tribunal rabbinique, la femme concernée ici et dont le mari voulait divorcer ne s’est présentée à aucune convocation. Sur ordre du tribunal, la police l’a arrêtée et amenée de force pour assister aux débats où elle a refusé de répondre aux questions. Elle a refusé catégoriquement d’accepter son get et le tribunal lui a imposé des sanctions, en vain.

Lors des débats qui ont suivi au tribunal, la femme ne s’est pas présentée et a été une nouvelle fois arrêtée. Elle a ensuite été libérée après 24 heures d'emprisonnement car son beau-frère a payé 20.000 shekels. Le tribunal rabbinique a demandé l’autorisation au président des tribunaux rabbiniques du pays, le Grand Rabbin d’Israël, le Rav David Lau, de prononcer une peine de prison à son encontre.

Dimanche matin, les policiers sont venus pour procéder à l’arrestation et à l’incarcération de la femme.

Plus de 11.000 divorces ont été prononcés l'an dernier en Israël.