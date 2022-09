Plus de 20.000 adolescents israéliens sont en décrochage scolaire

21 700 adolescents israéliens sont en décrochage scolaire et ne fréquentent aucune structure éducative reconnue, selon un rapport publié par le Centre de recherche et d'information de la Knesset.

Parmi ces jeunes de 13 à 17 ans qui ont quitté l'école, 28% étudiaient auparavant dans des établissements orthodoxes, 25% dans ceux du secteur arabe, 20% dans le secteur laïc et 6% dans les établissements publics religieux.

Au-delà du décrochage scolaire, le rapport alerte sur le risque que ces jeunes ne finissent par se retrouver dans la rue.

Parmi les causes à l'origine du décrochage scolaire, le rapport pointe la précarité sociale et financière des parents, la violence domestique, les problèmes de drogue, la recherche d'identité sexuelle ou la volonté de s'éloigner de la religion.

Michal Shir Segman, la députée et ancienne présidente du Comité des droits de l'enfant qui a commandé ce rapport, tire la sonnette d'alarme et dénonce un "danger immédiat et réel".

"Il appartient à l'Etat et à la société d'apporter des réponses et de changer cette réalité", a-t-il dit.

Selon des données du ministère des Affaires sociales datant de 2020, 13% des enfants âgés de 0 à 17 ans étaient connus des services sociaux du pays.