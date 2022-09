Football: les exigences parisiennes avant le match Maccabi Haïfa-PSG

Le Paris Saint-Germain a émis des exigences strictes avant son déplacement à Haïfa

Le Maccabi Haïfa accueillera le Paris Saint-Germain ce mercredi au Stade Sammy Ofer de Haïfa lors de la 2e journée de poules de la ligue des champions.

Le club du Paris Saint-Germain a émis des exigences strictes avant son déplacement à Haïfa. Les fans qui auraient espéré obtenir une photo ou un autographe de Messi, Neymar ou Mbappé risquent d'être déçus. En effet, ils n’auront pas la possibilité de voir les joueurs parisiens à leur arrivée à l’aéroport Ben Gourion car dès sa descente d’avion, le groupe montera dans les bus affrétés spécialement pour lui, en direction de l'hôtel Dan Carmel de Haïfa.

La direction du club parisien a exigé qu’aucun joueur ne soit photographié et que les téléphones portables du personnel de l’hôtel soient bannis, ce que l’hôtel a refusé, demandant néanmoins à ses employés de ne pas prendre de photos.

Un étage entier ainsi qu’un ascenseur ont été réservés à l’usage exclusif des parisiens. De plus, la porte de sécurité de l'étage sera verrouillée et la clé sera entre les mains de l'agent de sécurité du groupe en cas de besoin. Un seul membre du personnel de l’hôtel sera autorisé à se trouver près des joueurs. Trois salles pour les repas et les briefings leur sont réservées.

La direction de l’hôtel a dû engager, à la demande des Français, du personnel de sécurité pour patrouiller et empêcher les fans de se rassembler et de déranger les joueurs du PSG.

Enfin, l'entrée à l'hôtel ne sera possible que pour les clients ayant réservé des chambres à l'avance. La réservation de chambres à la même date que le groupe parisien est bloquée depuis une semaine.

Par ailleurs, dans un communiqué publié sur twitter, le Collectif Ultra Paris (CUP), groupe de supporters du PSG, a annoncé avoir décidé de boycotter le déplacement, jugeant les conditions d’entrée en Israël trop liberticide.

Cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas de supporters parisiens, mais bien que le groupe du CUP, ne sera pas du voyage. Les mesures d’entrée du territoire imposées par l’état hébreu sont trop drastiques, selon le collectif.