Israël : des scientifiques réussissent à recycler les eaux usées de l'industrie des engrais

La méthode serait à la fois durable et économiquement viable

Des scientifiques de l'Université Ben Gourion dans le Néguev ont mis au point un moyen de recycler les eaux usées contaminées par de l'acide phosphorique. Celles-ci avaient provoqué une catastrophe environnementale en 2017, avec leur déversement dans le ruisseau Ashalim, dans le sud d'Israël.

L'effondrement d'une paroi d'un bassin de rétention de phosphate -le déchet de la fabrication des engrais- avait alors envoyé quelque 100 000 mètres cubes d'eau polluée sur un itinéraire de randonnée très emprunté.

Un grand nombre d'animaux locaux avaient été retrouvés morts après l'accident des mines de phosphate de Rotem Amfert dans le désert du Néguev, au sud-ouest de la mer Morte, selon le ministère de la protection de l'environnement.

L'acide phosphorique est le principal ingrédient des engrais industriels, une industrie massive et très gourmande en eau.

Le processus de recyclage annoncé par les scientifiques transforme les boues toxiques en matière réutilisable par les usines.

"Nous avons développé un procédé alternatif en trois étapes pour le traitement des eaux usées d'acide phosphorique, comprenant l'électrodialyse sélective, l'osmose inverse et la neutralisation", explique Oded Nir, codirecteur de l'étude.

Le procédé permet de récupérer de l'eau propre et du phosphate tout en réduisant le volume des eaux usées de 90 %. De plus, la méthode serait à la fois durable et économiquement viable, explique le communiqué de l'université Ben Gourion.

"Ce procédé est très prometteur, et nous encourageons les acteurs de l'industrie à examiner son potentiel et son applicabilité dans leurs usines", a déclaré Roy Bernstein, cochercheur principal.

L'étude, publiée dans la revue scientifique ACS Sustainable Chemistry and Engineering, a été soutenue financièrement par le ministère des Sciences et de la Technologie.