Isaac Herzog représentera Israël aux funérailles d'Elizabeth II

De nombreux autres chefs d'Etats sont attendus aux funérailles dont E. Macron et J. Biden

Le président Isaac Herzog et son épouse Michal représenteront Israël aux funérailles nationales de la reine Elizabeth II au Royaume-Uni qui auront lieu le 19 septembre.

Le couple s'envolera pour Londres la veille, le dimanche 18 septembre.

Selon un communiqué du bureau du président, les Herzog "exprimeront leurs condoléances à Sa Majesté le roi Charles III, à la famille royale et au peuple britannique".

Ils défileront devant le cercueil de la reine et assisteront aux funérailles à l'abbaye de Westminster à Londres.

De nombreux autres chefs d'Etats et dirigeants internationaux sont attendus aux funérailles, dont Emmanuel Macron et Joe Biden.

Isaac Herzog a signé le livre de condoléances pour la reine samedi soir à la résidence de l'ambassadeur britannique en Israël, Neil Wigan.

"Au nom de l'État et du peuple d'Israël, j'exprime mes plus sincères condoléances à l'occasion du décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II, dont le règne a été capital et historique. Elle était une icône de stabilité et un phare de moralité au service de son peuple. Que Dieu bénisse le roi Charles III et qu'il règne en paix", a écrit le président israélien.