"Matchmaking", le dernier film israélien sur les rencontres arrangées du monde ultra-orthodoxe

Le film présente au spectateur le monde fascinant du "speed-dating" à la sauce ultra-orthodoxe

Le monde orthodoxe ne cesse d'inspirer les réalisateurs israéliens. Après le succès mondial de la série « les Shtisel », c’est cette fois un film qui sort sur grand écran le 15 septembre.

« Bahourim Tovim » (« Matchmaking » en anglais) est une comédie romantique ultra rafraichissante du réalisateur Erez Tadmor consacrée aux fameux "chidoukhim", ces rencontres amoureuses organisées entre jeunes gens du milieu ultra-orthodoxe et supposées aboutir à un mariage.

Le film, drôle et incisif, présente au spectateur le monde fascinant, parfois écrasant, du "speed-dating" à la sauce ultra-orthodoxe.

Baruch (Maor Schweitzer), célibataire "vieillissant", selon les critères du monde religieux, devient l’assistant personnel de Malki (Irit Kaplan), la plus célèbre marieuse du monde ultra-orthodoxe. Lorsqu’il rencontre Motti (Amit Rahav), ashkénaze de bonne famille et élève le plus remarquable de la yeshiva, il commence à lui faire rencontrer les jeunes filles les plus prisées aussi bien d’Israël que de l’étranger.

A priori rien de plus simple que de lui trouver son âme sœur ! C’est sans compter sur sa rencontre avec Nehami, jeune fille séfarade et meilleure amie de sa sœur, dont il tombe désespérément amoureux. Mais cet amour entre ashkénaze et sépharade est impossible au sein de sa communauté. Motti demande alors l’aide de Baruch pour Nehami, allant à l’encontre de toutes les conventions de la société ultra-orthodoxe dans laquelle il a grandi !

Un Roméo et Juliette orthodoxe réjouissant, produit par le promoteur immobilier ultra-orthodoxe Yiki Reisner qui dit "avoir eu à cœur de montrer une facette ignorée du monde auquel il appartient" et qui a écrit le scénario du film en compagnie du réalisateur Erez Tadmor (Sumô) et de la scénariste Hava Divon.