Israël/Affaire 1000: nouvelles révélations sur le train de vie des Netanyahou

Sara Netanyahou demandait régulièrement des expéditions de champagne

Sara Netanyahou voulait des stars. L'épouse de l'ancien Premier ministre Benyamin Netanyahou aurait exigé du magnat d'Hollywood Arnon Milchan qu'il fasse venir des acteurs de cinéma hollywoodiens aux événements mondains auxquels elle prenait part.

C'est ce qu'a déclaré Hadas Klein, une assistante de M. Milchan, dans un nouveau témoignage à la barre dans le cadre de l'affaire des cadeaux de luxe que l'ancien Premier ministre et sa famille auraient reçus du producteur israélo-américain, en échange de contreparties fournies par M. Netanyahou.

Hadas Klein a ainsi affirmé que Sara Netanyahou avait formulé cette demande après qu'Arnon Milchan ait convié Brad Pitt à une soirée à laquelle elle n'avait pas pris part.

Mme Klein n'a toutefois pas précisé si M. Milchan avait ensuite invité des stars d'Hollywood à des événements avec les Netanyahou. Ces derniers ont cependant déjà été photographiés avec plusieurs célébrités au domicile du magnat.

Plus tôt dans la journée de mardi, Hadas Klein avait été interrogée au sujet de l'envoi à Benyamin Netanyahou de cigares et de champagne comme cadeaux d'anniversaire de la part d’Arnon Milchan.

"Je n'envoie pas de champagne à M. Netanyahou. J'envoie du champagne à Mme Netanyahou pour l'anniversaire de M. Netanyahou", a déclaré Hadas Klein, soulignant que l'épouse du chef du Likoud demandait régulièrement de tels envois.

L'acte d'accusation dans l'affaire 1000 contre l'ancien Premier ministre mentionne que M. Netanyahou aurait violé les lois sur les conflits d'intérêts en fournissant notamment à M. Milchan une assistance pour le renouvellement de son visa de long séjour aux États-Unis.

Cette aide, ainsi que la fourniture par M. Milchan de cigares, de champagne, de bijoux et d'autres articles de luxe d'une valeur estimée à 700 000 shekels (204 000 euros) à M. Netanyahou et à son épouse, constitue une fraude et un abus de confiance.