Portrait: Elham Elkamlat, l’ambassadrice par excellence de la communauté bédouine en Israël

Elham organise des circuits et des conférences pour présenter la culture bédouine aux locaux et aux touristes

Le sourire dans les yeux et la bienveillance incarnée... i24NEWS a eu l'immense privilège de faire la connaissance d'Elham Elkamlat, afro-bédouine originaire de Rahat. Mariée jeune, à l’âge de 19 ans, comme le veut la tradition, cette femme attachante au dynamisme et à l’optimisme exemplaires a prouvé très tôt qu’elle n’était pas comme les autres. Personnalité influente et très charismatique du Néguev, Elham a su se faire une place de choix dans la société israélienne en exploitant son large potentiel pour encourager les femmes à devenir autonomes. Son dévouement et sa détermination de fer lui permettent aujourd’hui de porter la cause féminine au plus haut, pour faire évoluer peu à peu les mentalités et la condition des Bédouines.

Élevée dans une famille conservatrice de religion musulmane, Elham a essuyé toutes sortes de critiques pendant 12 ans alors qu’elle ne parvenait pas à avoir d’enfants, bénédiction suprême pour cette minorité du sud d'Israël. Aujourd’hui divorcée et mère de 4 enfants, Elham a pris sa revanche avec brio.

"Chez les Bédouins, la femme doit absolument enfanter, on me traitait d’arbre stérile qui ne produit pas de fruits, mais cela ne m’a jamais découragé! Au contraire, j’ai utilisé ce temps à bon escient pour démontrer qu’une femme n’est pas uniquement une machine à faire des enfants et peut s’émanciper autrement", a déclaré Elham.

En mettant à profit ses capacités, Elham a très vite ouvert la voie à de nombreuses bédouines dont les initiatives sont encore trop souvent timides dans une société terriblement marquée par la domination masculine, le patriarcat et le poids des traditions.

L’emblème de la cause féministe à Rahat

En 1999, Elham s’engage dans des actions bénévoles à Rahat avec un groupe de jeunes, puis elle monte sa propre association qui va développer sa soif d’apprendre et sa curiosité dans différents domaines. Elle s’attache notamment à transmettre ses savoirs à celles qui veulent prendre leur envol vers l’indépendance.

"Quand je leur enseignais l’hébreu, je ressentais de la satisfaction, soudain j’avais de la valeur aux yeux de quelqu’un. J’ai mis en place des ateliers de premiers secours, de maquillage et d’arts, puis les gens m’ont demandé de nouveaux cours, donc j’ai commencé à élargir mon éventail de compétences", a-t-elle affirmé.

Ses amis la mettent alors en contact avec une ONG qui aide les associations, où elle suit une formation sur le leadership féminin qu’elle complète en 2000 par un second enseignement donné par l’organisation Wiso de Beersheva, sur le même thème.

"Ces cours m’ont ouvert les yeux sur le féminisme, la violence contre les femmes, les problèmes qu’elles rencontrent sur le marché du travail, l’inégalité des salaires et le harcèlement sexuel. J’ai ensuite rassemblé toutes les informations que j’avais obtenues afin de préparer mes propres conférences", a-t-elle poursuivi.

Quelques années plus tard, en 2002, Elham continue de gravir les échelons en rejoignant l’organisation Yadid à Rahat, en faveur des droits de l’homme, où elle renseigne les habitants sur leurs droits, à la mairie ou au tribunal par exemple.

Une persévérance hors du commun

C’est avec persévérance et acharnement qu’Elham ne cesse de se perfectionner en accumulant les diplômes. Cette année, elle termine sa licence en politique publique, devenant ainsi la première de sa famille à obtenir ce niveau d’étude, à l’Université libre de Beersheva grâce à un programme spécial alloué à la communauté bédouine. Mais Elham ne s’arrête pas là, puisqu'en octobre, elle poursuivra sa course folle vers la réussite avec un master.

"J’adore étudier, je transmets cette passion à mes filles et aux femmes que je rencontre, c’est crucial d’apprendre sans cesse et d’être toujours dans cette dynamique", a-t-elle souligné.

Après avoir empoché un diplôme de management des groupes au Sapir College, lui permettant d’ajouter une corde supplémentaire à son arc, Elham a débuté sa carrière d’indépendante en développant son business de guide et conférencière.

Elham Elkamlat Elham Elkamlat lors d'un circuit touristique

Ainsi, elle organise à Rahat différentes rencontres et conférences pour des groupes qui souhaitent s’enrichir sur les relations entre Juifs et Arabes, effectuer des reconversions professionnelles ou encore, s’engager dans l'entrepreneuriat. Deux fois par mois, elle revêt également son habit de guide au musée de la culture bédouine de Lahav, à 15 min de Rahat.

En parallèle, Elham gère depuis 2006 une seconde activité professionnelle qui remporte un franc succès auprès de groupes très éclectiques: soldats de Tsahal, lycéens, étudiants étrangers, afro-américains, réfugiés, Arabes israéliens, retraités ou encore groupes qui souhaitent fêter un anniversaire d’une manière originale, tous se précipitent chez Elham pour recevoir des prestations de qualité sur la culture bédouine, en immersion totale.

"C’est en suivant un cours de management d’entreprise touristique que j’ai eu une vraie révélation! 'J'ai compris que parler de la culture bédouine à ceux qui ne la connaissent pas était ce qui me correspondait le mieux. C’est l’occasion pour quiconque veut comprendre la réalité d’une femme bédouine de Rahat citoyenne d’Israël ou encore des différences entre les tribus, de repartir avec un savoir complet", a affirmé Ehlam.

Des circuits sur mesure

Elham adapte ses tours en fonction des demandes des groupes. Elle donne d’abord une conférence avec des informations générales sur les Bédouins: le lieu de vie, d’où ils viennent, les coutumes, le statut social, avec un accent particulier sur les femmes et les associations féministes qui depuis les années 90, font tout pour améliorer le statut de la femme bédouine dans le sud; puis elle met en place un circuit dans Rahat à la rencontre de personnalités emblématiques.

Elham Elkamlat Groupe d'étudiants de Haïfa qui participent au circuit d'Elham Elkamlat à Rahat, Israël

Parmi les tours phares d’Elham, figure son célèbre "circuit culinaire" de 4h dédié à la découverte des saveurs bédouines en compagnie d’un professeur de l’Université Ben-Gourion. Cette année, des touristes grecs et anglais ont notamment eu la chance d’y participer. Le tour offre au visiteur un véritable voyage à travers les saveurs, les âges et les influences.

"La cuisine bédouine s'est considérablement enrichie grâce aux femmes venues de Jordanie, de Jérusalem-Est, de Hébron, mais aussi de Russie; chacune a amené sa petite touche pour constituer les mets délicieux que nous apprécions aujourd’hui", a-t-elle dit.

Même si la vie n’a pas toujours souri à Elham, en raison notamment d’un divorce douloureux et complexe, elle continue de se battre pour offrir le meilleur avenir possible à ses enfants et ne jamais perdre son objectif de vue.

Le divorce chez les Bédouins

"Être divorcée dans la société bédouine est très difficile, mais avoir un bagage d’études solide et un travail m’a permis de louer un appartement sans problème. Lorsque mon mari a voulu divorcer il y a deux ans sans mon accord, ce fut un coup très dur, mais comme je connaissais parfaitement mes droits du fait d’avoir eu un contact rapproché avec des organismes, j'ai pu me relever de cette épreuve plus facilement", a déclaré Elham.

Dans la société bédouine, la femme doit éviter à tout prix le divorce car dans la plupart des cas, les enfants reviennent au père et de nombreuses batailles juridiques sont nécessaires pour avoir le droit de garde.

Par ailleurs, le niveau d'éducation chez les filles augmente considérablement depuis quelques années. De nos jours, sur 300.000 Bédouins dont 80.000 vivent à Rahat, 5% ont un diplôme universitaire et 70% des étudiants sont de sexe féminin.

Elham espère que dans un avenir proche, les femmes bédouines accéderont à des postes haut placés en politique, afin d'entraîner un changement drastique de leur statut au niveau national; mais selon elle, "cela doit venir d’une prise de conscience de la société dans son ensemble, les femmes bédouines ont énormément à apporter à Israël."

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS