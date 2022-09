Le centre médical israélien Sheba, classé 13e meilleur hôpital du monde par Newsweek

"Nous sommes fiers à Sheba de recevoir la reconnaissance internationale"

Le centre médical Sheba d'Israël, a été reconnu mercredi comme l'un des meilleurs hôpitaux du monde, se classant au 13e rang du classement des "hôpitaux les plus intelligents au monde pour 2023" de Newsweek.

Les services de cardiologie, de neurochirurgie et de gastro-entérologie de Sheba figurent parmi les 50 premiers du classement de Newsweek des meilleurs hôpitaux par spécialisation médicale.

Le centre médical Sheba est pionnier dans la transition numérique de la médecine en Israël et dans le monde. Sheba est devenu un hôpital intelligent de premier plan, développant des collaborations étroites avec les meilleurs établissements du monde et les principales entreprises du secteur.

"Nous sommes fiers à Sheba de recevoir la reconnaissance internationale que tous nos employés méritent. Leur travail acharné et leur dévouement rendent possibles l'innovation et la haute qualité des soins", a déclaré le professeur Eyal Zimlichman, directeur général adjoint de la médecine et de l'innovation à Sheba.

"Le processus de transformation numérique qui a débuté à Sheba il y a quelques années, qui comprend la mise en œuvre de l'intelligence artificielle, de la télémédecine, de la robotique et des outils numériques pour le patient, nous aide à atteindre nos objectifs de soins de haute qualité, efficaces et efficients", a-t-il ajouté.

Le classement de Newsweek des services spécialisés comprend une enquête internationale par les pairs auprès de plus de 40.000 spécialistes, professionnels et directeurs d'hôpitaux de plus de 20 pays, une évaluation par des experts médicaux de renommée mondiale et des rapports de patients sur leur satisfaction vis-à-vis des traitements médicaux.