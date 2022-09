Le groupe de rock Counting Crows s'est produit en Israël

Adam Duritz a interprété une douzaine de chansons pendant une heure et demie

Le groupe de rock Counting Crows et son leader Adam Duritz ont donné le coup d'envoi de la partie européenne de leur tournée Butter Miracle lors d’un spectacle en plein air mercredi soir à l'amphithéâtre de Ra'anana, devant une foule de milliers de personnes.

"C'est génial que vous soyez si nombreux, merci beaucoup, nous avons passé une super semaine ici, c'est tellement beau", a déclaré Adam Duritz sur scène.

Tout au long du spectacle d'une heure et demie, Adam Duritz a interprété une douzaine de chansons, dont "Round Here", "Hard Candy", "Mr. Jones" et "Big Yellow Taxi".

Le public, pour la plupart d'âge moyen, un mélange d'Israéliens nés aux États-Unis et d'Israéliens de souche, était manifestement heureux d'être là, prêt à accueillir enfin Adam Duritz et les Counting Crows, après le report de leur spectacle initialement prévu en avril 2022 pour cause de Covid-19.

Les spectateurs sont restés debout pendant la majeure partie du spectacle, chantant les paroles lorsqu’Adam Duritz leur tendait le micro.

Il a remercié une nouvelle fois la foule pour son enthousiasme, leur disant à quel point il était inhabituel "d'avoir un spectacle comme celui-ci" dans un endroit où ils ne s'étaient jamais produits auparavant.

"C'était une nuit épique et émotionnelle pour notre tout premier concert en Israël. Tant d'amour et d'énergie de la part de ces gens", a par la suite posté sur Facebook le batteur Jim Bogios.