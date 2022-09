Un Israélien décède seul en Bulgarie: mobilisation pour son rapatriement

Les autorités bulgares ont envisagé d'incinérer son corps

Un citoyen israélien du nom de Boiko Monov, âgé de 57 ans, originaire de Tel-Aviv et ancien employé de la compagnie de transports Dan, est décédé d'une crise cardiaque il y a trois mois en Bulgarie.

Étant donné que le défunt n'a ni famille ni enfants, personne ne s’est occupé de le rapatrier en Israël pour qu’il y soit inhumé. Les autorités bulgares ont donc envisagé d'incinérer son corps selon les procédures locales.

Lorsque les détails de l'histoire sont parvenus à leurs oreilles, l'ambassade d'Israël à Sofia et le département des Israéliens à l'étranger de l'aile consulaire du ministère des Affaires étrangères se sont immédiatement mobilisés pour empêcher sa crémation et le faire reposer en Israël.

De nombreux efforts ont été nécessaires, et après des demandes officielles du ministère des Affaires étrangères israélien au gouvernement bulgare pour obtenir l'autorisation de l'extrader vers Israël, l'assistance bénévole de la société "Menucha Laad" a pu financer et organiser le rapatriement du défunt, avec l'aide de l'Institut national d'assurance et de hauts fonctionnaires du ministère de la Religion et du Conseil religieux de Beer Sheva.

Le corps du défunt a atterri à 21h mercredi et sera enterré ce jeudi à 16h30 au cimetière de Beer Sheva, à côté de sa mère. Tout le peuple d'Israël a été invité à accompagner le défunt dans son dernier voyage.