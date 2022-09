Israël: le ministre des Affaires étrangères des Emirats se rend à Yad Vashem

Le chef de la diplomatie émiratie est en Israël pour marquer le 2e anniversaire des accords d'Abraham

Le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Abdallah ben Zayed, s'est rendu à Yad Vashem jeudi après-midi.

C'est la première fois qu'un ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis se rend au mémorial de la Shoah situé à Jérusalem.

A la fin de sa visite, Abdallah Ben Zayed a écrit dans le livre d'or du mémorial de la Shoah : "Je suis ici aujourd'hui afin que nous nous rappelions des leçons que l'histoire nous enseigne, et la grande responsabilité que nous avons de nous comporter en faisant preuve de tolérance pour le bien de notre société. Nous devons faire un pas courageux pour construire un pont de paix véritable pour les générations futures."

Le chef de la diplomatie émiratie est en visite en Israel afin de marquer le deuxième anniversaire des accords d'Abraham entre les deux pays, qui a ouvert la voie au développement des relations bilatérales.

Plus tôt dans la journée, Abdallah Ben Zayed a pris part à un déjeuner à la résidence du président en compagnie d'Isaac Herzog et de son épouse.

Le président Isaac Herzog a déclaré au début de la réunion: "Le monde regarde les accords d'Abraham avec crainte et respect et se dit qu'il y a un nouveau Moyen-Orient qui se crée et va de l'avant. Il y a dix ou vingt ans, alors que la trajectoire du Moyen-Orient était jalonnée de conflits, personne n'aurait pu imaginer une telle coopération."

"C'est historique, et je pense qu'à bien des égards, très peu pensaient qu'en deux ans cette relation serait devenue aussi fructueuse", s'est réjoui le cheikh Abdullah ben Zayed.