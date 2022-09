Israël: une école religieuse pour garçons intègre un élève "fille" qui change de sexe, créant la polémique

Une lettre signée par des rabbins ordonne que l'enfant soit placé dans une école de filles

Des parents d'élèves ont manifesté jeudi suite à la décision d'une école religieuse pour garçons de Givat Shmuel dans le centre d'Israël d'intégrer un élève de CE2, "né fille", qui est en train de changer de sexe.

Les parents de huit élèves refusent de scolariser leurs enfants dans cette école tant que la direction n'aura pas changé d'avis. Ce jeudi, des responsables religieux ont même pris part à la manifestation.

Dans une lettre envoyée au Conseil d'État de l'éducation religieuse (HMAD) et signée par le rabbin Haïm Druckman, le rabbin Dov Lior, le rabbin Yaakov Ariel, le rabbin Haïm Steiner et 13 autres rabbins, les signataires exigent que l'enfant soit transféré dans une classe de filles.

Le ministère de l'Éducation a précisé qu'il autorisera l'enfant à étudier dans les locaux de l'école et rejette la protestation des parents.

"La Halacha (loi juive) ne reconnaît pas les changements artificiels et interdit le comportement et l'habillement d'un garçon en fille ou d'une fille en garçon. Par conséquent, cette fille doit rejoindre une classe de filles. Le rôle d'une école religieuse est de suivre la Halacha et d'agir en conséquence", peut-on lire dans la lettre.

"Il convient de faire attention à ne pas nuire à cette petite fille. Il faut l'aider avec patience, à reconnaître l'identité dans laquelle elle a été créée par Dieu", ajoute-t-elle.

Les hauts fonctionnaires du ministère de l'Éducation ont consulté le rabbin Jacob Ariel, ancien rabbin de la ville de Ramat Gan et candidat au poste de grand rabbin d'Israël, qui a donné son accord pour que l'élève poursuive ses études dans l'école religieuse de garçons.

"Les rabbins qui ont signé la lettre conduisent au danger de préjudice mental qui peut coûter des vies humaines et cela est en contraste total avec les autorités professionnelles et médicales en Israël et dans le monde. Le système éducatif est tenu de veiller à la sécurité de la vie de l'enfant. Nous implorons toutes les parties : laissez l'enfant étudier dans cette école", a souligné une association LGBT.