Israël premier au monde pour la qualité de vie numérique

Israël détrône le Danemark, en tête depuis deux ans, après avoir occupé la quatrième place l'année dernière

En Israël, l'internet mobile est très abordable, mais la qualité est douteuse et les infrastructures doivent être améliorées, selon l'indice annuel de qualité de vie numérique 2022, qui classe toutefois Israël au premier rang de 117 pays du monde pour le bien-être numérique.

Israël détrône ainsi le Danemark, en tête depuis deux ans, après avoir occupé la quatrième place dans l'enquête de l'année dernière, et la huitième en 2020.

L'enquête est compilée chaque année par le fournisseur de réseaux privés virtuels Surfshark, sur la base de facteurs tels que le caractère abordable et la qualité de l'internet, l'infrastructure et les services gouvernementaux numériques.

Le Danemark est passé à la deuxième place du classement 2022, suivi de l'Allemagne, la France et la Suède. Les Pays-Bas, la Finlande, le Japon, le Royaume-Uni et la Corée du Sud complètent le top 10. Les États-Unis passent de la cinquième à la douzième place, derrière la Lituanie.

Le Congo, le Yémen, l'Éthiopie, le Mozambique et le Cameroun ont obtenu les pires résultats et figurent parmi les cinq derniers pays.

L'étude annuelle, qui en est à sa quatrième année, évalue les pays sur la base de cinq "piliers": accessibilité de l'internet, qualité de l'internet, e-infrastructure, e-sécurité et e-gouvernement, et de 14 indicateurs tels que la vitesse de l'internet, le PIB par habitant, le prix de l'internet mobile et le prix de l'internet haut débit. L'étude est basée sur des informations de source ouverte fournies par les Nations unies, la Banque mondiale, Freedom House, l'Union internationale des communications et d'autres sources.

Dans l'étude de 2022, Israël peut se targuer d'avoir l'accès à l'internet mobile le plus abordable au monde. L'indice a pris en compte le nombre d'heures de travail mensuelles nécessaires pour s'offrir un accès à l'internet et a révélé que les Israéliens peuvent acheter 1 Go d'internet mobile pour seulement 5 secondes de travail par mois, soit 58 fois moins qu'aux États-Unis.

Les résultats d'Israël sont mitigés dans les autres catégories, comme la qualité de l'internet (vitesse et stabilité des connexions mobiles et à large bande) pour laquelle l'État hébreu est passé de la 11e place en 2021 à la 21e place.

Les efforts déployés par le pays pour mettre en place une infrastructure Internet à haut débit utilisant des câbles à fibre optique ont donné des résultats médiocres jusqu'à présent, bien que le ministère des Communications a déclaré cet été qu'environ 70 % des foyers israéliens devraient avoir accès à l'Internet d'ici la fin de l'année.