Israël: le chef d'état-major de Tsahal en visite en Pologne et en France

"Cette visite vise au renforcement de la coopération de Tsahal avec les armées française et polonaise"

Le chef d'état-major de Tsahal effectuera une visite officielle de cinq jours en France et en Pologne cette semaine.

Il rencontrera ses homologues polonais et français afin d'évoquer la menace iranienne ainsi que les tensions avec le Hezbollah à la frontière nord d'Israël.

Aviv Kohavi, qui a accueilli la semaine dernière des délégations de 25 pays dont la Pologne et la France pour la conférence sur l'innovation militaire, sera accompagné de son épouse, Yael Kochavi, ainsi que du chef de la division de la coopération internationale, Effie Defrin, le chef de la division de recherche du renseignement militaire, Amit Saar et le porte-parole de Tsahal, Ron Kochav.

Aviv Kohavi se rendra d'abord en Pologne dimanche pendant trois jours, afin d'y rencontrer le chef d'état-major du pays, le général Rajmund T. Andrzejczak, et tiendra des réunions de travail avec d'autres hauts responsables.

Au cours de son déplacement, Aviv Kohavi visitera l'ancien camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau avec une délégation d'officiers de Tsahal, et se rendra également à Varsovie où il visitera le cimetière et le musée juifs de la ville. Il déposera enfin une gerbe au mémorial du ghetto de Varsovie ainsi que sur la tombe du soldat inconnu.

Le chef d'état-major de l'armée israélienne s'envolera ensuite pour la France où il rencontrera le général Thierry Burkhard, chef d'état-major des armées françaises. Il aura en outre des entretiens professionnels avec le chef de l'état-major particulier du président Emmanuel Macron, l'amiral Jean-Philippe Rolland ainsi d'autres hauts responsables.

Aviv Kohavi visitera par ailleurs l'Agence française de l'innovation.

"Le déplacement du chef d'état-major de l'armée israélienne s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations militaires et de la coopération entre Tsahal et les armées polonaise et française", a déclaré le porte-parole de Tsahal dans un communiqué.