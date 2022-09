Tel Aviv: l'autoroute Ayalon rouvre après l'apparition d'un gouffre sur la voie, importants embouteillages

Le gouffre aurait été causé par les travaux de construction de la tour Azrieli Sprial Tower

L'autoroute Ayalon qui traverse Tel Aviv a rouvert dimanche matin, après l'apparition d'un gouffre de 15 mètres sur la voie, samedi soir, ayant provoqué sa fermeture.

D'importants embouteillages sont toutefois à prévoir, car les autorités s'efforcent de réparer les dégâts causés par ce trou qui est apparu à l'entrée d'une bretelle très fréquentée par les automobilistes souhaitant rentrer dans Tel Aviv.

Les voies en direction du sud de l'autoroute Ayalon ont été fermées entre Ramat Hasharon et l'échangeur de HaShalom pendant environ une heure au cours de la nuit, alors que des ouvriers du bâtiment et des ingénieurs travaillaient sur le site, afin de s'assurer qu'aucun autre gouffre ne devrait se former. La sortie de l'échangeur HaShalom, la plus proche de l'endroit où la doline s'est ouverte, restera fermée jusqu'à nouvel ordre.

La compagne israélienne de chemins de fer a indiqué que les trains au départ de Tel Aviv ont repris leur activité normale dimanche matin après avoir reçu le feu vert des experts de la compagnie.

Selon le site d'information Ynet, le gouffre a été causé par les travaux de construction de la tour Azrieli Sprial Tower, qui doit devenir le deuxième immeuble le plus haut de Tel Aviv.

"Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'une défaillance technique causée par l'homme", a déclaré à Ynet Shmuel Marko, professeur de géologie à l'université de Tel Aviv, après avoir observé le gouffre.

Le groupe Azrieli a publié une déclaration tard dans la nuit de samedi à dimanche indiquant qu'il examinait la question.

La ministre des Transports Merav Michaeli a appelé les personnes souhaitant se rendre à Tel Aviv en voiture dimanche à prendre le train.

"Je lance un nouvel appel à tous ceux qui peuvent travailler de chez eux demain : faites-le. Si vous devez vous rendre dans le centre [du pays], venez avec les transports publics. Ne venez pas à Tel Aviv en voiture", a déclaré M. Michaeli dans un communiqué.

Les dolines sont relativement rares dans le centre du pays, bien qu'un homme ait été tué en juillet après qu'une doline s'est ouverte sous une piscine dans une maison de Karmei Yosef, dans le centre du pays.

Des gouffres se sont également formés dans la région de la mer Morte, où le niveau de l'eau baisse en raison de l'activité humaine et de la chaleur.