Israël: une grotte funéraire vieille de 3.300 ans découverte accidentellement près de la plage de Palmachim

Une équipe d'archéologues israéliens a fait une découverte sensationnelle la semaine dernière en pénétrant dans une grotte intacte datant de 3.300 ans, dans le parc national de Palmachim, au sud de Tel Aviv.

Les archéologues y ont trouvé de nombreux objets datant de la fin de l'âge du bronze, à l'époque du pharaon Ramsès II, personnage qui apparaît dans la bible.

La grotte a été découverte après le déplacement accidentel d'un rocher provoqué par des travaux de construction. L'ouverture a permis d'exhumer un ensemble funéraire intact situé à environ 2,5 mètres plus bas.

Des inspecteurs de l'Autorité israélienne des antiquités (IAA) ont été appelés sur les lieux. Une vidéo témoigne de leur excitation à l'idée de pénétrer dans un endroit que personne n'avait foulé depuis plus de trois millénaires.

La vidéo s'achève par la découverte de squelettes dans le coin de la grotte en forme de carré.

"C'est une découverte unique dans une vie ! Ce n'est pas tous les jours que l'on entre dans un décor d'Indiana Jones, une grotte avec des outils sur le sol qui n'ont pas été touchés depuis 3.300 ans", a déclaré Eli Yanai, expert de l'âge du bronze à l'IAA, dans un communiqué de presse.

Yanai pense que les récipients ont été importés du Liban, de Syrie et de Chypre, ce qui, selon lui, était courant pour les assemblages funéraires de l'époque. Des dizaines de récipients en poterie de différentes tailles et formes ont été trouvés, certains peints en rouge, d'autres contenant des os, des pots de cuisine, des cruches et des lampes à huile en argile qui tenaient encore leurs mèches brûlées.

De nombreuses découvertes archéologiques ont déjà été effectuées dans ce parc situé près d'une plage populaire, où l'on a retrouvé des vestiges d'établissements humains datant de l'époque musulmane.

Le parc abrite un sentier archéologique, qui met en valeur notamment une ancienne forteresse qui protégeait le littoral il y a environ 3.500 ans, lorsqu'il était peuplé de Cananéens, vassaux des Égyptiens au pouvoir.

"Le fait que la grotte ait été scellée, et non pillée à des périodes ultérieures, nous permet, avec les moyens scientifiques disponibles aujourd'hui, de recueillir de nombreuses informations sur les objets et matériaux qui y ont survécu, et qui ne sont pas visibles à l'œil nu. La grotte peut nous fournir une image complète des coutumes funéraires à l'âge du bronze tardif", s'est réjoui Eli Yanai.