47 attentats terroristes à Jérusalem déjoués depuis le début de l'année (chef de la police)

Un chiffre particulièrement élevé

Depuis le début de l'année, 47 attaques planifiées dans la capitale ont été déjouées, a annoncé dimanche le chef de la police de Jérusalem, Doron Turgeman.

Selon M. Turgeman, il s'agit d'un chiffre particulièrement élevé (une moyenne de 2 attaques déjouées par semaine) qui démontre les opérations intensives des forces de l'ordre qui opèrent dans tous les quartiers de la ville et autour de Jérusalem.

M. Turgeman a affirmé que l'escalade de la violence en Cisjordanie ne peut être ignorée, de sorte que la préparation doit être adaptée aux informations et alertes de risque d'attaques provenant des agences de renseignement.

Cependant, il a souligné qu'il n'y avait aucune raison de modifier les plans concernant les visites à Jérusalem pendant les fêtes juives, car les préparatifs de la police assureront une sécurité maximale.

La police estime que le nombre de visiteurs sur le Mont du Temple augmentera pendant les vacances et se prépare à ce que des militants musulmans viennent provoquer des troubles.

Dans le cadre de cette préparation, le commandant du district de Jérusalem a noté que des arrestations ont été effectuées récemment, dans le cadre des activités en cours de la police et du Shin Bet pour contrecarrer les tentatives d'attentats terroristes pendant les vacances.

"La police du district de Jérusalem et les forces de sécurité opérant dans le district travailleront pour assurer et maintenir l'ordre public en vue de l'arrivée de nombreux fidèles et touristes qui devraient visiter la ville pendant cette période, ainsi que des prières de masse au mur occidental et les lieux saints", a indiqué la police.

"Les préparatifs de la police comportent des patrouilles sur le terrain, diverses coordinations, des réunions de préparation - dont le but est une préparation optimale et une planification minutieuse de l'activité opérationnelle dans les alentours et la ville de Jérusalem en particulier", a-t-elle poursuivi.

"Des milliers de policiers, de forces de sécurité et de volontaires du district de Jérusalem seront déployés dans toute la ville, en mettant l'accent sur les lieux surpeuplés, les lieux saints et les lieux de divertissement", a ajouté la police.

Des points de contrôle et de régulation des foules seront également mis en place, dans le but d'acheminer le grand public attendu sur la place du Mur Occidental.

"Déjà au cours des dernières semaines, la police s'est efforcée de sécuriser les milliers de fidèles qui se rendent chaque soir sur la place du Mur Occidental pour les selihots (prières avant Rosh Hashana).

La police appelle la population à obéir aux consignes des policiers et à agir en conséquence.