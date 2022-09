"Yoni, ma nichma ?" Novak Djokovic s'exprime en hébreu dans une vidéo avant son voyage en Israël

Le célèbre joueur de tennis serbe arrivera à Tel-Aviv la semaine prochaine

Novak Djokovic arrivera en Israël la semaine prochaine pour le grand tournoi ATP qui se tiendra au complexe "Expo" de Tel-Aviv.

Le Serbe jouera avec Jonathan Erlich (dont le nom est Yoni en hébreu) - qui devrait être le dernier tournoi du joueur de tennis israélien de 45 ans.

Dans une vidéo spéciale, Djokovic s'exprime en hébreu et s'adresse avec enthousiasme à son partenaire avec qui il a remporté le tournoi de tennis du Queen's en 2010.

"Yoni, comment vas-tu? Bonjour", lancé Djokovic dans la vidéo. "Je vous verrai bientôt à Tel-Aviv. Nous serons à nouveau ensemble sur le terrain, après tant d'années, je sais que ce sera votre dernier tournoi. Mon meilleur souvenir en tournoi est avec vous. Vous m'avez donné le plaisir de remporter mon seul titre en double en 2010. Ce fut l'une des semaines les plus amusantes que j'aie jamais eues", a-t-il affirmé.

"Tout le monde t'aime beaucoup Yoni, tu vas manquer à tout le monde. Vous êtes un si bon exemple d'engagement envers l'objectif et de professionnalisme, alors je vous attends déjà et j'ai hâte de vous voir à Tel-Aviv dans votre "dernière danse" sur le terrain et ce sera un honneur pour moi de jouer à vos côtés, et bien sûr nous ferons aussi la fête en dehors du court de tennis", a-t-il conclu.

Le tournoi de Tel-Aviv débutera le 26 septembre et se poursuivra jusqu'au 2 octobre, jour de la finale masculine. À l'exception de Djokovic, plusieurs autres joueurs de haut niveau tels que Diego Schwartzman, Aslan Kartsev et Marin Cilic arriveront en Israël.

Yoni Ehrlich, qui n'a pas encore annoncé officiellement sa retraite du tennis, a perdu hier avec l'équipe de Davis face à la République tchèque 3:1 lors de ce qui était probablement son dernier match en uniforme national.