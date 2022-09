Israël: un enfant de 3 ans tombe d'une voiture par la fenêtre en pleine route

L'enfant qui ne portait pas de ceinture de sécurité, a été légèrement blessé

Un enfant de 3 ans a été propulsé de la voiture de ses parents par la fenêtre en pleine route à Harish dans le nord d'Israël.

L'enfant qui ne portait pas de ceinture de sécurité, a été légèrement blessé.

Sur les images des caméras de surveillance, on voit l'enfant voler à travers la fenêtre et retomber sur la chaussée avant que le véhicule ne s'arrête. Un homme court en direction de l'enfant pour le récupérer et le réinstaller à bord de la voiture.

https://twitter.com/i/web/status/1571505871548551168 ... Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Un rapport publié en décembre par l'Autorité nationale de sécurité routière a révélé que l'année 2021 a été la plus meurtrière sur la route depuis 2017.

Selon le rapport, 361 personnes sont décédées dans un accident de la route en 2021, dont 113 cyclistes, motards et conducteurs de trottinettes électriques, soit une hausse de 11 % par rapport aux trois années précédentes au cours desquelles 326 personnes en moyenne ont été tuées.