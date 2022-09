Israël: Hadar Mokhtar, à la tête du parti contre la vie chère, admet être propriétaire

"Mon père a acheté cet appartement avec l'argent de sa pension"

Hadar Mokhtar, la présidente du parti israélien "Jeunes en feu" qui se présente aux élections pour la 25e Knesset le 1er novembre et rêve de devenir ministre du Logement en dénonçant la cherté de la vie pour les jeunes et l'impossibilité de payer des loyers devenus exorbitants, a créé la polémique forcée d'admettre que son père lui avait acheté un appartement.

Dans une vidéo, Mokhtar, 19 ans a révélé qu'elle possède un appartement de quatre pièces à Haïfa acheté l'année dernière pour un montant de 825.000 shekels, financé par son père.

Mokhtar avait pourtant affirmé jusqu'à présent qu'elle n'avait pas d'appartement, soutenant la cause des jeunes qui ne parviennent pas à se loger alors que les prix ne cessent d'augmenter sur le marché de l'immobilier israélien. Le coût général de la vie en Israël a particulièrement augmenté ces derniers mois.

"Mon père a acheté cet appartement avec l'argent de sa pension. Mon père va être pauvre parce qu'il s'occupe de ses enfants", a affirmé Mokhtar.

"Mon seul moyen d'obtenir un appartement c'est via l'héritage. Je ne veux pas ruiner la pension de mon père. C'est pourquoi je me bats. Je veux mon propre appartement, pas de l'argent de la pension de mon père", a ajouté Mokhtar.

"Depuis vingt ans, les politiciens nous font des promesses d'appartements et de baisse des loyers. Et que se passe-t-il? Ils augmentent les loyers et les normes!" a-t-elle déploré.

Alors que l'inflation a légèrement ralenti au moins d'août et que l'indice des prix à la consommation a chuté à un rythme plus élevé que prévu (0,3 %), les prix des logements, eux, continuent de s'envoler.

A l'achat, les prix des appartements ont encore augmenté en juin-juillet par rapport à la période mai-juin. Des hausses de prix ont été enregistrées dans toutes les régions : Jérusalem (0,8%), Nord (1,6%), Haïfa (2,1%) , Centre (2,3%), Tel-Aviv (0,1%) et Sud (1,6%).