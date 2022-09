"Ceux qui veulent démanteler l'Autorité palestinienne vont provoquer un désastre en Israël" prévient Eisenkot

Il ne soutient pas les avant-postes illégaux, qui doivent être démantelés, selon lui

Gadi Eisenkot, l'ancien chef d'état-major de Tsahal qui se présente avec le parti de l'Unité nationale, déclare que, bien qu'il soutienne les blocs des implantations, il considère que la solution à un seul Etat serait désastreuse pour Israël.

"Ceux qui veulent démanteler l'Autorité palestinienne [...] pour retourner au Gush Katif à Gaza, provoqueront, à mon avis, un désastre pour l'État d'Israël", a déclaré M. Eisenkot lors d'un événement de campagne dans un lycée de l'implantation d'Efrat, en Cisjordanie.

M. Eisenkot croit qu'Israël doit empêcher la création d'un État binational et chercher à "mettre fin au conflit israélo-palestinien" en citant, les trois "étapes les plus significatives" pour réduire le conflit : les accords d'Oslo, l'accord d'Hébron et le désengagement de Gaza.

Néanmoins, il dit qu'il soutient la "valeur" des implantations sans pour autant soutenir les avant-postes illégaux, qui doivent être démantelés, selon lui.

Suite à ses remarques, la leader du Foyer juif, Ayelet Shaked, et le député du sionisme religieux, Ofir Sofer, ont fustigé l'ex-militaire affirmant que ses commentaires prouvent que le chef du parti, Benny Gantz, est "dangereusement à gauche".