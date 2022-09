Le discours du Premier ministre israélien à l'ONU sera centré sur la menace iranienne

Yaïr Lapid s’envolera lundi soir pour New York afin de prendre part à l’Assemblée Générale des Nations Unies.

Le discours qu'il doit prononcer jeudi sera centré sur l'Iran et l'opposition d'Israël à la reprise de l'accord sur le nucléaire.

Le programme nucléaire iranien sera également au cœur des discussions du Premier ministre israélien avec d’autres chefs d’Etats en marge de l'Assemblée générale.

Plusieurs rencontres officielles sont prévues, notamment avec la nouvelle Première ministre britannique Elizabeth Truss, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis mais aussi le président turc, Reccep Tayyip Erdogan.

Il s'agira de la première rencontre entre le président turc et un chef de gouvernement israélien depuis 2008.

Le bureau du Premier ministre essaie par ailleurs d’organiser un entretien avec le roi Abdallah II de Jordanie, mais aucun rendez-vous n’a encore été fixé pour le moment.

Ce voyage officiel et ces rencontres sont de la plus haute importance pour Yaïr Lapid, qui cherche à asseoir sa stature internationale et à marquer des points auprès de l'opinion publique israélienne avant les prochaines élections prévues le 1er novembre.