Le procès de l'Agence juive à Moscou une nouvelle fois reporté

La fermeture de l'Agence juive serait "un événement grave" pour les liens russo-israéliens (Lapid)

Le procès intenté par le gouvernement russe à l'Agence juive a été une nouvelle fois reporté ce lundi.

La prochaine audience du tribunal de Moscou aura lieu le 19 octobre. Bien que le procès se soit officiellement ouvert en juillet, il a depuis été constamment repoussé.

Lorsque le ministère russe de la Justice a fait part de son intention de fermer l'Agence juive - qui encourage et facilite l'immigration juive en Israël - dès le mois de juin, des représentants de l'organisation et des responsables israéliens ont tenté de négocier un compromis avec le gouvernement russe afin de permettre à l'agence de poursuivre ses activités dans le pays. Cependant, les négociations demeurent depuis au point mort, selon le responsable de l’Agence.

Les responsables israéliens considèrent la volonté de Moscou de fermer l'Agence juive comme une tentative de représailles à l'égard du soutien apporté par Israël à l'Ukraine et des frappes aériennes de Tsahal en Russie. Le Premier ministre Yair Lapid a averti que la fermeture de l'Agence juive par la Russie serait "un événement grave" avec des "conséquences" pour les liens russo-israéliens.

Jusqu'à ce qu'un verdict soit rendu, l'Agence juive a été autorisée à poursuivre normalement ses activités en Russie. Toutefois, le groupe s'est préparé à l'éventualité de devoir arrêter complètement ses opérations, ou au mieux de les réduire considérablement.

Depuis le début de la procédure, l'Agence juive étudie les différents moyens possibles pour continuer à fournir ses services à la communauté juive russe, quelle que soit la décision du tribunal.

"L'idée est de maintenir autant que possible toutes les activités existantes, et nous examinons tous les moyens et toutes les plateformes possibles pour y parvenir si les circonstances nous obligent à quitter la Russie", a déclaré le responsable de l’Agence juive.