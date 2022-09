Exclusivité: une délégation pakistanaise actuellement en Israël

Plus tard cette semaine, la délégation doit notamment rencontrer le président Herzog

Une délégation de citoyens pakistanais se trouve actuellement en Israël, un pays avec lequel Israël n'a pas de relations diplomatiques, a révélé une source en exclusivité à i24WEWS.

La délégation, dirigée par un haut ministre de l'ancien gouvernement du Pakistan comprend 9 membres, dont quatre qui vivent au Pakistan et plusieurs autres éminents Américains d'origine pakistanaise, ainsi qu'un imam pakistanais britannique.

Le chef de la délégation est Nasim Ashraf, ancien ministre du Développement du gouvernement pakistanais pendant six ans et également ancien président du Conseil de cricket du Pakistan.

Un journaliste et présentateur dans une station d'informations de Karashi fait également partie de la délégation. Les autres membres ont préféré garder leur identité secrète.

La délégation effectue des visites en Israël sur les thèmes de la géopolitique, de l'histoire et de la religion, du patrimoine, de la culture et de la technologie, en mettant l'accent sur les technologies de l'eau. Plus tard cette semaine, la délégation doit notamment rencontrer le président Herzog à Jérusalem.

Israël et le Pakistan n'ont pas de relations diplomatiques, mais au début de l'année, Israël a participé à un exercice naval à grande échelle en mer Rouge dirigé par la 5e flotte américaine avec la participation du Pakistan et d'un certain nombre d'autres pays avec lesquels il n'a pas de liens diplomatiques, comme l'Arabie saoudite, Oman, les Comores, Djibouti, la Somalie et le Yémen.

Israël attache une importance stratégique particulière au Pakistan, entre autres parce qu'il est le seul pays musulman à posséder une capacité nucléaire opérationnelle et en raison de la frontière commune qu'il partage avec l'Iran.

L'année dernière, un expert pakistanais a rapporté dans une interview à i24NEWS que son pays avait acheté de la technologie à l'État d'Israël ces dernières années pour sécuriser son arsenal d'armes nucléaires. Noor Dehari, le fondateur de l'Institut de théologie islamique contre le terrorisme, a souligné que la technologie avait en fait été achetée à la Grande-Bretagne mais transférée par le gouvernement israélien.

i24NEWS a également appris qu'un haut responsable d'Indonésie, le pays musulman le plus peuplé du monde, est actuellement en visite secrète en Israël. Les relations diplomatiques entre Israël et l'Indonésie sont inexistantes.

En août dernier, une délégation israélienne d'investisseurs, de spécialistes de la technologie et du commerce s'était rendue en Indonésie. Le volume des échanges directs et indirects entre Israël et l'Indonésie atteint environ 500 millions de dollars par an.