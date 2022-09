Israël: un chercheur de l’Université de Tel-Aviv remporte le prestigieux prix R&D 100

Le prix R&D 100 a été fondé en 1963 et récompense chaque année les 100 développements les plus innovants

Le Dr. Gideon Segev de l’Université de Tel-Aviv a remporté le prestigieux prix R&D 100 pour l’année 2022 pour avoir mis au point la cellule solaire SolarCatMesh, qui rend le processus de production d'hydrogène efficace.

La production extensive d'hydrogène vert représente une étape importante dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La majeure partie de sa production est effectuée aujourd'hui au moyen de processus polluants.

Le Dr. Gideon Segev et l'équipe des laboratoires Lawrence Berkeley aux Etats-Unis, a développé une cellule solaire basée sur le principe de la photoélectrolyse, méthode de production d'hydrogène entièrement verte, où la cellule solaire se trouve placée dans une solution et décompose les molécules d'eau en utilisant uniquement l'énergie solaire.

"Il est très important de développer des méthodes de production d'hydrogène propres et efficaces afin de créer une infrastructure de stockage d'énergie verte et de produire des carburants qui n’émettent pas de gaz à effet de serre lors de leur utilisation", explique le Dr. Segev.

Le prix R&D 100 a été fondé en 1963 et récompense chaque année les 100 développements les plus innovants et prometteurs dans le monde au cours de l'année écoulée en termes d'originalité et d'utilité, dans divers domaines de la science et de la technologie, du développement de logiciels à l'ingénierie des matériaux.