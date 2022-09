Israël: découverte des plus anciens résidus d'opium au monde, une drogue déjà utilisée à l'âge de bronze tardif

Cette découverte prouve que l'opium et son commerce jouaient un rôle central au Proche-Orient

Une nouvelle étude menée par l'Autorité des Antiquités d'Israël, l'Université de Tel-Aviv et l'Institut Weizmann a mis au jour les premières preuves connues dans le monde de l'utilisation de l'opium - une drogue hallucinogène - et des drogues psychoactives en général.

Les résidus d'opium ont été trouvés dans des récipients en céramique découverts à Tel Yehud, lors d'une fouille menée par Eriola Jakoel pour le compte de l'Autorité des antiquités. Les récipients qui contenaient l'opium remontent au 14ème siècle avant notre ère, et ils ont été trouvés dans des tombes cananéennes apparemment utilisées dans les rituels funéraires locaux.

Cette découverte confirme les écrits historiques et les hypothèses archéologiques selon lesquelles l'opium et son commerce jouaient un rôle central dans les cultures du Proche-Orient.

Ces tombes cananéennes de l'âge du bronze tardif ont été mises au jour en 2012 dans des fouilles préalables à la construction de bâtiments résidentiels. Près de celles-ci se trouvaient des offrandes funéraires sous la forme de récipients destinés à accompagner les morts dans l'au-delà.

Une récente analyse de résidus organiques dans ces poteries en forme de fleur de pavot a révélé des résidus d'opium dans huit d'entre elles.

"Les récipients en poterie placés dans les tombes étaient utilisés pour les repas de cérémonie, les rites et les rituels accomplis par les vivants pour les membres de leur famille décédés", a expliqué le Dr Ron Be'eri de l'Autorité des antiquités d'Israël.

"Les morts étaient honorés avec des aliments et des boissons qui étaient soit placés dans les récipients, soit consommés, à l'occasion d'une fête qui se déroulait sur la tombe et dont le défunt était considéré comme un participant. Il se peut qu'au cours de ces cérémonies, les participants aient tenté de solliciter les esprits de leurs proches décédés et d'entrer en communication avec eux en entrant dans un état extatique grâce à l'opium. Il est aussi possible que l'opium, placé à côté du corps, ait été destiné à aider l'esprit de la personne à s'élever de la tombe en vue de la rencontre avec leurs proches dans la vie suivante".

Vanessa Linares de l'Université de Tel-Aviv explique : "C'est la seule drogue psychoactive qui ait été trouvée au Levant à l'âge de bronze tardif. En 2020, des chercheurs ont découvert des résidus de cannabis sur un autel à Tel Arad, mais cela remontait à l'âge du fer, des centaines d'années après l'opium de Tel Yehud. Cet opium trouvé sur un lieu de sépulture nous offre un rare aperçu des coutumes funéraires du monde antique", souligne-t-elle.

"Cette découverte met enfin en lumière le commerce de l'opium en général. Il faut se rappeler que l'opium est produit à partir de pavots, qui poussaient en Asie Mineure - c'est-à-dire sur le territoire de la Turquie actuelle - alors que les poteries dans lesquelles nous avons identifié l'opium étaient fabriquées à Chypre. En d'autres termes, l'opium était apporté à Yehud de Turquie, via Chypre : cela indique l'importance du commerce de la drogue", a-t-elle ajouté.