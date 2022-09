Israël se rapproche peu à peu des 10 millions d'habitants

Israël comptera 20 millions d'habitants en 2065

La population israélienne est estimée à 9.593.000 personnes, selon les données du Bureau central des statistiques publiées mardi, à quelques jours de Roch Hachana (le Nouvel an juif).

Selon les pronostics, la population de l'Etat hébreu devrait atteindre environ 10 millions d'habitants fin 2024, 15 millions fin 2048, et 20 millions fin 2065.

Les données du CBS indiquent également que 7.069.000 des résidents du pays sont juifs (environ 74% de la population), 2.026 000 sont arabes (21.%) et le reste sont chrétiens ou membres d'autres religions.

Parmi les Juifs âgés de 20 ans et plus, 45,3% se définissent comme "laïcs", 19,2% comme des "traditionnels modérément religieux", 13,9% comme des "traditionnels-religieux", 10,7% comme "religieux" et 10,5% comme "ultra-orthodoxes".

Au cours de l'année, quelque 177.000 nouveau-nés ont vu le jour en Israël et environ 49.000 nouveaux immigrants ont posé leur valise dans l'Etat hébreu, en plus des 2.000 Israéliens qui sont revenus après avoir être allés vivre ailleurs.

D'autre part, environ 53.000 personnes sont décédées, dont 4.400 du coronavirus depuis le dernier Roch Hachana.

Pour conclure, les données montrent que 89,3% des Israéliens sont satisfaits de leur vie quotidienne, le chiffre étant plus élevé chez les Juifs (91,5%) que chez les Arabes (70,7%). Ces informations montrent également que 70,4% des Juifs sont satisfaits de leur situation financière, contre 51,1% des Arabes.