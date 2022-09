Le président Isaac Herzog rend visite aux soldats du Golan pour la nouvelle année juive

"L'État d'Israël et le peuple d'Israël sont fiers de vous"

Le président israélien Isaac Herzog et son épouse Michal se sont rendus ce mardi sur les hauteurs du Golan et ont souhaité leurs vœux aux soldats stationnés dans le secteur à l’occasion de Roch Hachana, le nouvel an juif. Le chef du Commandement Nord, le général Uri Gordin, les accompagnait dans leur visite.

Après avoir assisté à une démonstration militaire, le président et sa femme ont rencontré les combattants et ont porté un toast avec eux. "Il y a quelques heures, ma femme Michal et moi, avons représenté l'État d'Israël aux funérailles de la reine Elizabeth II et avons rencontré des centaines de dirigeants du monde entier. Ils nous ont fait l'éloge de l'État d'Israël et en particulier de notre armée", a déclaré le président.

"Rien de tout cela ne serait possible sans vous, conscrits et réservistes, qui protégez notre pays. Je suis ici pour vous dire merci et je voudrais vous transmettre notre profonde gratitude et ma gratitude personnelle", a-t-il ajouté.

Le président a loué les soldats pour leur travail dévoué et a renchéri : "Je vous souhaite à tous une bonne année, une année de santé, de sécurité, de paix et de tranquillité. Je vous souhaite de remplir vos tâches de la meilleure façon et bien sûr un retour à la maison en toute sécurité. L'État d'Israël et le peuple d'Israël sont fiers de vous. Que l'année et ses malédictions se termine, que la nouvelle année et ses bénédictions commence, que vous soyez tous inscrits dans le livre de la vie."

"Nous nous entraînons pour être prêts à combattre et vous, combattants de l’unité Golani, serez les premiers à vous battre. Je suis sûr de votre succès ! Monsieur le Président et Madame, nous sommes très heureux de vous accueillir dans cet exercice important, et nous vous remercions de nous honorer de votre présence", a commenté Uri Gordin.