Israël : environ 20% des enfants de 5 à 11 ans ont été vaccinés contre le Covid-19

Les parents qui n'ont pas été vaccinés sont moins succeptibles de faire vacciner leurs enfants

Seuls environ 20% des enfants israéliens âgés de 5 à 11 ans ont reçu le vaccin contre le Covid-19 à ce jour, selon les dernières données publiées par le ministère de la Santé.

Une nouvelle étude menée auprès de plus de 1800 parents israéliens par des chercheurs de la Faculté de médecine Azrieli de l'Université Bar-Ilan et de son hôpital affilié, le Galilee Medical Center, met en évidence certaines des raisons qui expliquent le faible taux de vaccination dans cette tranche d'âge.

L'étude, récemment publiée dans la revue Human Vaccines and Immunotherapeutics, a été menée en novembre 2021, deux semaines avant le lancement de la vaccination en Israël pour les enfants âgés de cinq à onze ans. Moins de la moitié (43,6 %) des parents d'enfants concernés ont déclaré qu'ils prévoyaient de vacciner leurs enfants contre le Covid-19.

Parmi ceux qui ont affirmé qu'ils allaient vacciner leurs enfants, la principale priorité des parents n'était pas de les protéger contre virus (55,9%), mais de leur permettre de retourner à l'école et d'avoir accès aux loisirs (89%). De plus, les parents qui ont indiqué qu'ils ne vaccineraient pas leurs enfants étaient plus préoccupés par la sécurité des vaccins (53,1%) que par le danger que représente le Covid-19 pour les enfants (37,9%).

"De nombreux parents ne veulent pas vacciner leurs enfants parce qu'ils ne croient pas que le virus provoque des maladies graves", explique le Dr Amiel Dror, de la Faculté de médecine Azrieli de l'Université Bar-Ilan et du Centre médical de Galilée, qui a dirigé l'étude.

L'enquête a révélé que les parents qui n'avaient pas été vaccinés eux-mêmes étaient moins susceptibles (13,1%) de vacciner leurs enfants que ceux qui avaient reçu trois (61,8%), deux (48,2%) ou une (32%) dose du vaccin.

Les parents qui ont eu des effets secondaires après avoir été vaccinés sont moins susceptibles (57,8 %) de vacciner leurs enfants que ceux qui ont été vaccinés et ont eu des effets secondaires majeurs (19,6 %) ou mineurs (51,1 %).