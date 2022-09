Israël autorise-t-il son propre boycott ?

"Nous encourageons les artistes à signer un accord dans lequel ils enfreindront la loi sur le boycott !"

Le gouvernement israélien devrait approuver un accord avec l'Union européenne (UE) qui, dans les faits, obligerait les artistes israéliens participant au programme Creative Europe (Europe créative) à boycotter la Cisjordanie.

Creative Europe dans le cadre duquel l'UE accorde des subventions à des projets et institutions culturels, devrait être présenté au cabinet jeudi prochain.

Toutefois, comme tous les programmes de l'UE, Creative Europe ne s'appliquera pas à la Cisjordanie, ainsi qu'aux zones sous souveraineté israélienne que l'UE ne reconnaît pas, notamment Jérusalem-Est et le plateau du Golan.

"C'est un véritable auto-boycott", a déclaré le professeur Eugene Kontorovich, chef du département de droit international du Kohelet Policy Forum. "Nous encourageons les artistes à signer un accord dans lequel ils enfreindront la loi sur le boycott !".

Selon la loi israélienne, les boycotts basés sur la localisation géographique, comme en Cisjordanie, peuvent faire l'objet de poursuites civiles.

Dans une lettre adressée au Premier ministre Yaïr Lapid, au Premier ministre suppléant Naftali Bennett, au ministre de la Culture et des Sports Chili Tropper et à la procureure générale Gali Baharav-Meara, le Kohelet Policy Forum a déclaré que le gouvernement violerait les lois contre la discrimination en participant à Creative Europe. Si le gouvernement n'annonce pas d'ici jeudi qu'il annule sa participation au programme, Kohelet a déclaré qu'il prévoyait d'adresser une pétition à la Haute Cour de justice contre cette décision.

La dernière fois que le programme Creative Europe a été soumis au vote du gouvernement, la ministre de la Culture de l'époque, Miri Regev, l'avait bloqué parce qu'il excluait la Cisjordanie.

Le ministère de la Culture et des Sports a déclaré dans un communiqué que "l'accord ne concerne que les financements européens qui proviennent du programme et n'empêche pas les institutions ou artistes qui reçoivent des subventions du programme d'être actifs en Cisjordanie et dans le Golan, tant que cela n'est pas financé dans le cadre du programme."

Creative Europe fait toutefois une différence entre les publics : si le théâtre Habima de Tel-Aviv reçoit une subvention, il ne pourra se produire à Jérusalem-est ou à Ariel en Cisjordanie pendant la durée de la subvention.