Israël/Liban : le différend maritime bientôt résolu ?

"Un accord sur la frontière maritime doit être conclu de manière à servir les intérêts des deux pays."

De hauts responsables américains et israéliens ont discuté de la frontière maritime entre Israël et le Liban en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, mardi.

Le conseiller à la sécurité nationale, Eyal Hulata, et le directeur général du ministère des affaires étrangères, Alon Ushpiz, ont rencontré le conseiller principal américain pour la sécurité énergétique, Amos Hochstein, et le coordinateur de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Brett McGurk. Le bureau du Premier ministre a qualifié la "réunion bonne et productive".

La réunion a eu lieu un jour après que le porte-parole du Premier ministre Yair Lapid, Roi Konkol, ait déclaré qu'"Israël pense qu'un accord sur la frontière maritime avec le Liban peut et doit être conclu de manière à servir les intérêts des deux pays."

M. Konkol a ajouté que l'extraction de gaz du réservoir de Karish, qui jouxte la zone contestée, "n'est pas liée aux négociations. La plate-forme commencera à produire du gaz sans délai dès que cela sera possible".

Plus tôt lundi, le président libanais Michel Aoun a déclaré sur Twitter que "les négociations visant à délimiter les frontières maritimes méridionales sont dans leur phase finale, d'une manière qui garantit les droits du Liban à explorer le gaz et le pétrole".

Le différend entre le Liban et Israël porte sur le statut d'un triangle de 860 km² dans la mer Méditerranée, soit environ 2 % des eaux économiques d'Israël. Jérusalem avait initialement accepté de diviser la zone, mais serait prête à accepter un accord encore plus favorable au Liban.