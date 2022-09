Négociations Israël/Liban: Lapid accuse Netanyahou d'être "irresponsable" après la publication d'une vidéo

"Cela nuit aux négociations d'Israël et à notre sécurité"

Le Premier ministre Yaïr Lapid a qualifié mercredi matin de "terriblement irresponsable" la vidéo diffusée hier par Benyamin Netanyahou l'accusant d'avoir cédé au Hezbollah au sujet de champs gaziers contestés, alors qu'il s'adressait à des journalistes israéliens dans son hôtel de New York.

"J'ai vu ce que Netanyahou a publié à ce sujet. C'est terriblement irresponsable au niveau national. Le Premier ministre est à New York, à l'Assemblée générale des Nations unies. Une négociation complexe se déroule en Amérique. Il n'en connaît pas les détails parce qu'il n'a pas reçu de mise à jour. Cela nuit aux négociations menées par Israël, à notre sécurité, à nos intérêts diplomatiques et économiques", a fustigé Lapid.

"Ce n'est pas quelque chose dont le chef de l'opposition devrait faire pendant une campagne. J'étais le chef de l'opposition, et dans des situations similaires, je me suis comporté de manière totalement différente", a-t-il ajouté.

Dans une vidéo d'une minute tweetée par Benyamin Netanyahou mardi, le leader du Likoud a affirmé que "Lapid a totalement plié face aux menaces de Nasrallah."

Il a accusé Yaïr Lapid de retarder l'extraction du gaz du champ de Karish, et d'avoir l'intention de transférer un champ valant des milliards de dollars au Liban. Netanyahou a achevé son intervention par un appel à voter pour un gouvernement de droite aux élections qui se tiendront le 1er novembre.

Yaïr Lapid a également fait le point sur les pourparlers avec le Liban menés sous l'égide des États-Unis. "Ce matin, nous nous sommes assis avec les équipes américaines, elles sont allées voir les Libanais. C'est traité comme toute n'importe quelle négociation", a-t-il affirmé.

"Nous sommes dans des négociations très complexes et avancées", a-t-il poursuivi. "J'ai donné à nos équipes des paramètres très clairs pour qu'ils sachent où sont nos besoins sécuritaires, diplomatiques et économiques, en coordination avec le ministre de la Défense. Si nous obtenons cet accord tout en protégeant ces paramètres - tant mieux. Dans le cas contraire, Israël est fort et sait comment se défendre. Je continue à utiliser l'expression 'optimisme prudent'", a-t-il conclu.