Le chef du CIO s'excuse de ne pas avoir honoré les victimes israéliennes de l'attaque des JO de 1972

Selon Thomas Bach, l'attaque de Munich a été l'un des "jours les plus sombres de l'histoire olympique"

Le président du Comité international olympique a présenté ses excuses pour l'incapacité de l'organisation à commémorer le souvenir des 11 athlètes israéliens tués par des terroristes palestiniens lors des Jeux olympiques de Munich en 1972.

Thomas Bach s'exprimait lors d'une cérémonie à Tel Aviv marquant le 50e anniversaire de l'attentat meurtrier, deux semaines après que le président allemand a présenté ses excuses lors d'une commémoration en Allemagne pour les manquements de son pays avant, pendant et après l'attaque.

Le 5 septembre 1972, des terroristes du groupe palestinien "Septembre noir" avaient attaqué la délégation olympique israélienne aux Jeux olympiques de Munich, tuant 11 Israéliens et un policier.

Les athlètes ont été "brutalement assassinés de sang-froid par une organisation terroriste palestinienne, simplement parce qu'ils étaient juifs, simplement parce qu'ils étaient israéliens", avait rappelé le président Isaac Herzog à Munich en début de mois lors des commémorations.

"C'est à ce moment-là que la torche olympique a été étouffée, et que le drapeau à cinq anneaux a été taché de sang", dit-il.

Thomas Bach a déclaré que l'attaque de Munich était l'un des "jours les plus sombres de l'histoire olympique" et une attaque contre les Jeux olympiques et ses valeurs.

"Tout ce que les Jeux olympiques représentent a volé en éclats il y a 50 ans avec l'horrible attaque contre l'équipe olympique israélienne". Il s'est excusé pour les nombreuses années qu'il a fallu au Comité international olympique pour commémorer les victimes israéliennes "d'une manière digne."

Une minute de silence avait été respectée lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Tokyo l'année dernière en l'honneur des athlètes israéliens tués. C'était la première fois que les organisateurs des Jeux olympiques marquaient la tragédie en près d'un demi-siècle.

"Pour cette douleur et pour cette angoisse, que nous avons causées, je suis vraiment désolé", a déclaré M. Bach.