Israël : Un Palestinien à bord d’une voiture volée force une barrière de sécurité à l’aéroport Ben Gourion

Toutes les entrées et sorties de l'aéroport ont été fermées

Un chauffeur palestinien, résident de Cisjordanie, a forcé une barrière de sécurité à l'aide d'une voiture volée à l'entrée de l’aéroport Ben Gourion en Israël mercredi soir.

Un agent de sécurité de l’aéroport a ensuite tiré un coup de feu sur le véhicule, alors qu’il craignait de se faire écraser.

Conformément aux procédures, toutes les entrées et sorties de l'aéroport et des terminaux ont été fermées, ce qui a causé un important embouteillage aux abords de l’aéroport.

Les autorités aéroportuaires ont par la suite indiqué que le véhicule avait été retrouvé près de la station-service située non loin de l'entrée de l’aéroport.

Après d’actives recherches, le chauffard palestinien a été localisé et arrêté par des agents de sécurité et remis à la police. L’incident fait l’objet d’une enquête dans le but de déterminer si l’homme avait des intentions terroristes ou criminelles.

Malgré cet incident, tous les vols de la nuit ont décollé à l’heure et la situation à l’aéroport est depuis revenue à la normale.