Israël : la chanteuse Chava Alberstein parmi les gagnants du prix Lifetime Awards

L'Union des artistes israéliens (AMI) a annoncé jeudi les lauréats du prix Lifetime Achievement Award (pour l'ensemble de leur carrière) 2022.

Cette année, le prix sera décerné à David Broza, Chava Alberstein, Margalit Tsanani, Shalom Hanoch, Miki Kam, Hana Laszlo, Osama Masri, Dori Ben Zeev, Chris Lartist, Nitza Shaul, Naomi Faran, Sally Anne Friedland et Sasha Demidov.

Le prix "Culture chérie" ira à Miki Yerushalmi pour sa contribution à la culture israélienne.

Les lauréats recevront le prix lors de la cérémonie des Lifetime Awards qui se tiendra le 22 novembre au Centre culturel de Petach Tikva.

La célèbre chanteuse Chava Elberstein est auteure-compositrice-interprète, musicienne, écrivaine et actrice très connue depuis les années 1960, avec plus de soixante albums à son actif dont huit en yiddish et un en anglais dont " A Woman in a watermelon", "The secret garden" ou encore "Friling".

Son travail a été couronné de succès en Israël, ainsi qu'à l'international depuis le début du 21e siècle.