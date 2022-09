Israël va promouvoir sa technologie climatique dans son premier pavillon de la COP27

Le pavillon israélien sera inauguré le 7 novembre

Israël aura pour la première fois cette année un pavillon lors d'une conférence des Nations unies sur le climat. Israël fera la promotion de dix entreprises révolutionnaires dans le domaine de la technologie climatique et proposera plus de 30 événements lors de la COP27, qui se tiendra dans la station balnéaire égyptienne de Sharm el-Sheikh en novembre.

Le pavillon, financé par huit ministères, sera inauguré le 7 novembre dans la zone d'innovation de la conférence.

L'espace comprendra un "boulevard de la technologie", mettant en vedette dix entreprises israéliennes, ainsi qu'un espace de conférence de 40 places et une salle de réunion.

Les 10 entreprises concernées sont spécialisées dans les technologies climatiques et ont été sélectionnées parmi 100 firmes candidates. Les noms des gagnants ont été annoncés mercredi à l'issue de la première conférence israélienne sur les technologies climatiques, organisée par PLANETech, une communauté d'innovation israélienne à but non lucratif.

Les dix entreprises ont été sélectionnées selon certains critères, comme l'impact actuel sur le climat, l'impact potentiel sur le climat, l'innovation technologique, l'équipe et le leadership, le potentiel économique, ainsi que le statut et la pertinence pour la région méditerranéenne.

En juin, le gouvernement israélien a approuvé un plan de 3 milliards de shekels (877 millions d’euros) pour stimuler l'innovation climatique.