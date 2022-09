Analyse : la solution à deux Etats, le pari risqué de Yaïr Lapid sur la scène mondiale

Est-il possible que Yaïr Lapid ait réalisé qu'il ne sera pas Premier ministre ?

S'il est vrai que "Ce qu'il se passe à Las Vegas reste à Las Vegas", l'adage ne s'applique pas à New York; Ce qu'il se passe à l'Assemblée générale des Nations unies à New York ne reste pas aux Nations unies.

Certes, les discours prononcés sur la scène la plus importante du monde ne changent pas la réalité internationale et leur signification est très limitée. Mais ils peuvent avoir un effet sur le plan national. Une chose dont le Premier ministre israélien Yaïr Lapid était certainement conscient lorsqu'il s'est prononcé en faveur d'une solution à deux États pour le conflit israélo-palestinien.

Mais ceux que ce discours peut angoisser peuvent s'apaiser. Aucun État palestinien ne sera créé dans les années à venir - et certainement pas à cause d'un discours à l'ONU.

Alors qu'Israël n'est qu'à un mois et demi des élections, ce n'est pas une coïncidence si Lapid, l'un des politiciens israéliens les plus avertis de ces dernières années, a choisi de provoquer une tempête autour de son discours - plus de 24 heures avant même de le prononcer.

L'entourage du Premier ministre a clairement communiqué sur le plan de route : "Nous allons vers des élections", disent ses collaborateurs, "nous devons mettre nos positions sur la table." Cela peut être logique, mais la réalité et l'histoire prouvent que cela fonctionne généralement exactement à l'inverse, et que plus nous nous rapprochons des élections, plus les politiciens tentent de mettre sous le tapis les prises de positions qui pourraient aliéner de potentiels électeurs.

Des années 1990 à 2016, chacun des Premiers ministres israéliens qui s'est exprimé à l'ONU a mentionné la "solution à deux États". Y compris, au cas où vous l'auriez oublié, Benyamin Netanyahou. Mais depuis 2016, la réalité politique (et internationale) a changé et la question a été abandonnée.

La grande différence entre Netanyahou et Lapid est liée à leur image publique. Lorsque Netanyahou parle de deux États à l'ONU, les Israéliens le voient comme faisant partie intégrante de la cérémonie, et l'acceptent comme un rituel de l'ONU, rien de plus. Personne n'a jamais pensé qu'il s'agissait d'un plan réel. D'un autre côté, la crédibilité de Lapid est beaucoup plus élevée, et d'un point de vue électoral, cela peut lui revenir en boomerang.

Le choix des mots de Lapid est à la fois intéressant et intrigant. Tout au long de sa carrière politique, il s'est fermement positionné au centre, loin des clivages, une position qui lui a permis de naviguer confortablement dans les tempêtes politiques sur des questions fondamentales.

Cette fois, cependant, Lapid a choisi de mettre l'axe d'attaque le plus complexe et le plus controversé pour le public israélien. Ramener la solution des deux États sur la table attire les électeurs de gauche, à un moment où - selon toutes les estimations - l'élection sera décidée par des électeurs qui se trouvent sans aucun doute au centre-droit de la carte politique.

Est-il possible que Lapid ait réalisé qu'il ne sera pas Premier ministre et que ce soit sa façon d'attirer les électeurs de tous les partis de gauche afin de devenir le leader incontesté de l'opposition ?

Sur le plan international, nous ne devons pas oublier que l'attention des dirigeants mondiaux n'est pas focalisée sur Israël, mais sur deux questions centrales : la guerre en Ukraine et la violation des droits de l'homme en Iran. L'idée que le monde se préoccupe d'Israël est très provinciale.

Pendant de nombreuses années, Lapid a critiqué les discours gadgets bien connus de l'ancien Premier ministre Benyamin Netanyahou (comme celui où il a brandi un dessin grossier d'une bombe), et l'intention est donc d'essayer de transformer l'essentiel en gadget. Difficile de dire s'il s'agit d'une manœuvre tactique ou stratégique.

Ce qui est clair, c'est que l'action du Premier ministre, à un moment aussi sensible, à un mois des élections et au milieu de ce qui semble être une nouvelle vague de terrorisme, peut lui coûter des voix, et en fin de compte, les élections.