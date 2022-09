Les groupes juifs américains "encouragés" par l'engagement de Yaïr Lapid envers la diaspora

"Israël doit être une maison ouverte pour tous les Juifs"

Le Premier ministre Yaïr Lapid a rencontré mercredi à New York les dirigeants de dizaines d'organisations juives d'Amérique du Nord, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Les personnes présentes ont apprécié l'engagement du Premier ministre à renforcer les liens avec les Juifs de la diaspora.

"Nous formons une seule et même famille. Vous êtes mes frères et mes sœurs. Le gouvernement d'Israël accepte tous les courants du judaïsme. Le lien spécial entre Israël et les Juifs du monde entier est l'une de nos principales priorités, Israël doit être une maison ouverte pour tous les Juifs", a déclaré le Premier ministre.

Dans une déclaration commune publiée après la rencontre, les deux organisations ont déclaré avoir discuté de l'antisémitisme, de l'Iran, de l’officialisation d’un espace de prière égalitaire au Mur des Lamentations, des Accords d'Abraham et du conflit palestinien.

Hadas Parush/Flash 90 Le vice-président des Principales Organisations juives américaines, Malcolm Hoenlein lors d'une conférence de presse à l'Hôtel Inbal à Jérusalem, en Israël, le 19 février 2017

"Nous sommes encouragés par son engagement à renforcer les relations entre Israël et la diaspora, et nous nous réjouissons de poursuivre notre étroite collaboration avec le gouvernement israélien sur les questions d'importance commune", indique le communiqué.

"La détermination de Yaïr Lapid à faire progresser le pluralisme religieux en Israël, et au Mur en particulier est authentique", affirme un participant.

Yaïr Lapid a répondu à plus d'interrogations que Benyamin Netanyahou lorsqu'il était Premier ministre, "mais l'engagement de Benyamin Netanyahou envers la diaspora n'est pas moindre", a assuré un autre participant.