Israël : la zone de la gare routière de Tel-Aviv affectée par la pollution de l'air

La gare routière devrait fermer en 2025

Le ministère de la Protection de l'environnement a annoncé jeudi que la zone de la gare routière de Tel-Aviv (tahana mercazit) sera décrétée "affectée par la pollution de l'air".

Ce lieu central de Tel-Aviv souffrait depuis des années de la pollution de l'air en raison du trafic important des bus qui y circulent. La municipalité de Tel-Aviv est tenue de soumettre un plan d'action pour améliorer la qualité de l'air d'ici 6 mois.

Une pétition contre la ministre de la Protection de l'environnement Tamar Zandberg avait notamment été déposée en mars dernier à ce sujet.

"Les résidents de cette zone ont le droit de respirer un air pur, et le devoir de veiller à ce que cela nous incombe à tous - municipalité et gouvernement. Après avoir pesé toutes les considérations, et dans le but de réduire le taux de pollution de l'air, j'ai décidé d'exercer mon autorité et de déclarer une zone affectée par la pollution de l'air, dans le but de conduire à l'amélioration de la qualité de vie des habitants de la zone", a déclaré Tamar Zandberg.

"J'appelle la Municipalité de Tel-Aviv et le ministère des Transports à continuer de travailler pour réduire la grave pollution de l'air dans la zone de la gare centrale".

La ministre des transports, Merav Michaeli, et le maire de Tel-Aviv, Ron Huldai, ont annoncé qu'ils s'étaient mis d'accord sur la fermeture de la gare routière d'ici la fin 2025.

Selon M. Huldai, la moitié des lignes de bus qui opèrent actuellement à partir de la gare seront déplacées dans les deux prochaines années vers d'autres terminaux qui seront construits dans la région, en précisant que la plupart des bus seraient électriques.