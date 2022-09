"Les terroristes tentent de se rendre dans les villes israéliennes pour commettre des attentats"

Le ministre de la Sécurité publique, Omer Barlev, a prévenu jeudi que le niveau d'alerte élevé dans le pays, en raison de craintes d'attaques terroristes potentielles, pourrait être maintenu pendant plusieurs semaines.

"Nous assistons actuellement à des tentatives répétées d'attentats terroristes contre des citoyens israéliens", a déclaré Barlev au siège de la police israélienne à Jérusalem, lors d'une cérémonie marquant le Nouvel an juif (Roch Hashana), qui commence dimanche soir.

Israël entre dans une période de vacances d'un mois qui comprend les fêtes du Nouvel an, Yom Kippour et Souccot.

"Cette période de tension peut durer encore de nombreuses semaines, pendant lesquelles les terroristes et leurs complices s'efforceront d'atteindre les villes et les villages pour nous faire du mal et nous tuer. Mais ils trouveront face à eux des policiers déployés dans tout le pays, déterminés, courageux et conscients de l'ampleur de leur tâche", a poursuivi Barlev, qui est également responsable de la police.

Le commissaire de la police israélienne, Kobi Shabtai, a affirmé aux participants à l'événement qu'il y avait une augmentation identifiable du nombre d'alertes sur des projets d'attentats terroristes et que les forces luttaient contre la menace en renforçant les effectifs.

Lors d'une intervention à la radio, Omer Barlev a souligné que "les citoyens israéliens n'ont pas besoin de s'inquiéter" et peuvent profiter de la période des fêtes juives, tout en restant vigilants si quelque chose leur semble étrange, suspect ou irrégulier."